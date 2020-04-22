Центральный район Челябинска украсят тысячи многолетних растений. На то, чтобы предпочтение было отдано именно многолетникам, настаивал районный глава Виктор Ереклинцев.

"В этом году мы начинаем массовую высадку в районе многолетних растений: деревьев, кустарников, травянистых многолетников. В силу определенных причин, о которых мы не раз говорили, озеленение будем проводить поэтапно, как это делают во многих городах. В этом году мы отдаем под озеленение четыре территории. Здесь у нас будут преобладать многолетние травянистые растения. Плюс во многих местах мы также высаживаем деревья-крупномеры", - рассказал Виктор Ереклинцев.

Одним из четырех объектов в Центральном районе, где в 2020-м году будут высажены многолетние растения, станет Алое Поле. Как уже сообщало агентство "Урал-пресс-информ", также в текущем году масштабное озеленение ждет бульвар по проспекту Ленина (на участке от Лесопарковой до Володарского), сквер на Тернопольской и новый бульвар на Володарского.

На одном только Алом Поле в 2020-м появятся три тысячи 547 растений, в том числе 55 деревьев, тысяча 238 древесных кустарников и две тысячи 254 травянистых многолетника.

Одна из авторов проектов по озеленению вышеназванных общественных пространств - авторитетная и хорошо известная в южноуральской столице ученая, директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. Она рассказала, что на Алом Поле будет разбито несколько эффектных и оригинальных клумб.

"Разрабатывая свои проекты, мы учитывали исторические особенности территорий. Алое Поле не было исключением. Отмечу также, что несколько неряшливый вид этому знаменитому челябинскому парку придавал клен ясенелистный, распространяющийся самосевом. Как древесный сорняк он подлежал удалению там, где не был высажен, а прижился в результате спонтанного самосева. Эта работа на Алом Поле уже проведена. Она стала своего рода подготовительным этапом, чисткой территории, наведением порядка. В результате удаления сорняка открылись композиции, задуманные ландшафтными архитекторами. И это очень красиво. В поддержку данных композиций мы и разработали проект озеленения Алого Поля", - рассказала Вера Меркер.

Одна из зон, которую в этом году ждет удивительное преображение, задумана в форме медальона, с вынесением крупномерных древесных растений в центральную часть, по периметру. Вера Меркер отметила, что это один из участков парка, который сейчас не имеет облика, не имеет лица, то есть является новым объектом благоустройства.

"Везде, где появятся древесные растения, они будут очень декоративными - либо своим цветением, либо продолжительностью этого цветения, либо общим обликом, либо разноцветной листвой. Мы предлагаем посадить орех маньчжурский - это великолепное, удивительное экзотическое дерево, а также яблони Недзвецкого, которая очень хороша в период цветения - у нее розовые лепестки. Цвести такие яблони начинают с конца мая-начала июня, в зависимости от погоды. И много предполагаем везде цветочной каймы", - сообщила Вера Меркер.

По ее словам, миксбордеры на Алом Поле (сборные цветники из многолетников) будут являть собой монохронную, лилово-сине-голубую композицию с включением желтых кустарников, что является - подчеркнула ботаник - очень гармоничным сочетанием.

В свою очередь, Виктор Ереклинцев, радеющий за высадку многолетников в Центральном районе, подчеркнул, что ему хотелось бы заключить с подрядчиками, которые выиграют контракты на озеленение, двухгодичные контракты - чтобы одни и те же специалисты высаживали растения, ухаживали за ними до наступления холодов, готовили их к зиме, а после ее окончания оживляли и реанимировали своих "зеленых детей".

"Увы, но из-за существующего законодательства мы не можем этого сделать. Контракты у нас заключаются только на год. Надеемся, на наши проекты придут адекватные подрядчики", - сказал Виктор Ереклинцев.

Полноценный уход за растениями очень важен, ведь высаживать на Алом Поле, расположенном в самом сердце Челябинска, будут ценный, дорогой, качественный материал.

Подходящие растения авторы проекта искали очень тщательно, проделали большую работу. Среди обязательных требований к посадочному материалу - строго определенный возраст, а также взращивание культур в одной с нами климатической зоне.

"Прежде чем закладывать то или иное растение в проект, мы провели мониторинг ситуации на рынке посадочного материала, изучили, где можно купить (и можно ли) то или иное подходящее нам растение. В Челябинской области есть не весь материал, поэтому искали растения и по питомникам за пределами региона", - рассказала Вера Меркер.