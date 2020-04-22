ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Центральный район Челябинска украсят тысячи многолетних растений

Среда обитания
Сегодня, 17:34
Автор: 
Евгения Александрова

Центральный район Челябинска украсят тысячи многолетних растений. На то, чтобы предпочтение было отдано именно многолетникам, настаивал районный глава Виктор Ереклинцев.

"В этом году мы начинаем массовую высадку в районе многолетних растений: деревьев, кустарников, травянистых многолетников. В силу определенных причин, о которых мы не раз говорили, озеленение будем проводить поэтапно, как это делают во многих городах. В этом году мы отдаем под озеленение четыре территории. Здесь у нас будут преобладать многолетние травянистые растения. Плюс во многих местах мы также высаживаем деревья-крупномеры", - рассказал Виктор Ереклинцев.

Одним из четырех объектов в Центральном районе, где в 2020-м году будут высажены многолетние растения, станет Алое Поле. Как уже сообщало агентство "Урал-пресс-информ", также в текущем году масштабное озеленение ждет бульвар по проспекту Ленина (на участке от Лесопарковой до Володарского), сквер на Тернопольской и новый бульвар на Володарского.

На одном только Алом Поле в 2020-м появятся три тысячи 547 растений, в том числе 55 деревьев, тысяча 238 древесных кустарников и две тысячи 254 травянистых многолетника.

Одна из авторов проектов по озеленению вышеназванных общественных пространств - авторитетная и хорошо известная в южноуральской столице ученая, директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. Она рассказала, что на Алом Поле будет разбито несколько эффектных и оригинальных клумб.

"Разрабатывая свои проекты, мы учитывали исторические особенности территорий. Алое Поле не было исключением. Отмечу также, что несколько неряшливый вид этому знаменитому челябинскому парку придавал клен ясенелистный, распространяющийся самосевом. Как древесный сорняк он подлежал удалению там, где не был высажен, а прижился в результате спонтанного самосева. Эта работа на Алом Поле уже проведена. Она стала своего рода подготовительным этапом, чисткой территории, наведением порядка. В результате удаления сорняка открылись композиции, задуманные ландшафтными архитекторами. И это очень красиво. В поддержку данных композиций мы и разработали проект озеленения Алого Поля", - рассказала Вера Меркер.

Одна из зон, которую в этом году ждет удивительное преображение, задумана в форме медальона, с вынесением крупномерных древесных растений в центральную часть, по периметру. Вера Меркер отметила, что это один из участков парка, который сейчас не имеет облика, не имеет лица, то есть является новым объектом благоустройства.

"Везде, где появятся древесные растения, они будут очень декоративными - либо своим цветением, либо продолжительностью этого цветения, либо общим обликом, либо разноцветной листвой. Мы предлагаем посадить орех маньчжурский - это великолепное, удивительное экзотическое дерево, а также яблони Недзвецкого, которая очень хороша в период цветения - у нее розовые лепестки. Цвести такие яблони начинают с конца мая-начала июня, в зависимости от погоды. И много предполагаем везде цветочной каймы", - сообщила Вера Меркер.

По ее словам, миксбордеры на Алом Поле (сборные цветники из многолетников) будут являть собой монохронную, лилово-сине-голубую композицию с включением желтых кустарников, что является - подчеркнула ботаник - очень гармоничным сочетанием.

В свою очередь, Виктор Ереклинцев, радеющий за высадку многолетников в Центральном районе, подчеркнул, что ему хотелось бы заключить с подрядчиками, которые выиграют контракты на озеленение, двухгодичные контракты - чтобы одни и те же специалисты высаживали растения, ухаживали за ними до наступления холодов, готовили их к зиме, а после ее окончания оживляли и реанимировали своих "зеленых детей".

"Увы, но из-за существующего законодательства мы не можем этого сделать. Контракты у нас заключаются только на год. Надеемся, на наши проекты придут адекватные подрядчики", - сказал Виктор Ереклинцев.

Полноценный уход за растениями очень важен, ведь высаживать на Алом Поле, расположенном в самом сердце Челябинска, будут ценный, дорогой, качественный материал.

Подходящие растения авторы проекта искали очень тщательно, проделали большую работу. Среди обязательных требований к посадочному материалу - строго определенный возраст, а также взращивание культур в одной с нами климатической зоне. 

"Прежде чем закладывать то или иное растение в проект, мы провели мониторинг ситуации на рынке посадочного материала, изучили, где можно купить (и можно ли) то или иное подходящее нам растение. В Челябинской области есть не весь материал, поэтому искали растения и по питомникам за пределами региона", - рассказала Вера Меркер.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 17:30
«Нахождение в самоизоляции обостряет потребность в творчестве»
Общество
Сегодня, 16:47
Ветеран из Челябинска предложила создать виртуальный «Бессмертный полк»
Погода
Сегодня, 16:21
В четверг в Челябинской области снег с дождем и сильный ветер
Общество
Сегодня, 16:07
В Челябинской области сформируют «бригады здоровья» из сотрудников частных медцентров
20.04.20 15:44
Котова отправила своих подчиненных на свалки
20.04.20 13:42
Текслер: Работы по ликвидации свалки в Челябинске ведутся с опережением графика
18.04.20 20:55
На озере Смолино в Челябинской области сегодня задержали браконьеров
18.04.20 00:31
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра
17.04.20 18:52
В Челябинской области сезон весенней охоты откроют не раньше 5 мая
17.04.20 16:39
В выходные в Челябинской области тепло, ветер и небольшие дожди
16.04.20 17:51
В Челябинске провели акарицидную обработку Лесного кладбища
15.04.20 22:58
Южноуральцев предупреждают: ветер усилится, температура повысится, давление упадет
15.04.20 14:21
На площади Революции в Челябинске восстановили испорченную неизвестными живую изгородь
14.04.20 20:39
В Челябинской области практически все лесные пожары тушатся в первые сутки
Общество
Сегодня, 15:07
Текслер рассказал, когда и как Челябинская область выйдет из режима самоизоляции
Общество
Сегодня, 16:47
Ветеран из Челябинска предложила создать виртуальный «Бессмертный полк»
Новости
Сегодня, 18:24
Общество
Число официальных безработных в Челябинской области за апрель может вырасти в 1,5 раза
Сегодня, 17:42
Общество
В Челябинск поступят ИВЛ и тесты на антитела к коронавирусу
Сегодня, 17:37
Происшествия
В администрации Златоуста обыски
Сегодня, 17:30
Общество
«Нахождение в самоизоляции обостряет потребность в творчестве»
Сегодня, 16:42
Федерация
COVID-19 может открыть путь для ГМО
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 12:34
Среда обитания
Челябинский муниципальный приют начнет принимать первых животных с завтрашнего дня
20.04.20 17:51
Среда обитания
В Челябинске сажают деревья и убирают ямы на дорогах
20.04.20 16:33
Среда обитания
В Челябинске уборка мусора, грязи и пыли взята на особый контроль
20.04.20 15:44
Среда обитания
Котова отправила своих подчиненных на свалки
20.04.20 13:42
Среда обитания
Текслер: Работы по ликвидации свалки в Челябинске ведутся с опережением графика
Теги
Челябинск
благоустройство
Виктор Ереклинцев
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика