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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 20 и 21 июля состоится крупнейшая выставка «День поля-2023». На п
08.07.2023

День поля в Челябинской области познакомит гостей с новинками селекции и сельхозтехники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область вместе со всей страной сегодня, восьмого июля, отмечает День семьи любви и ве
08.07.2023

Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер седьмого июля побывал в Троицке, осмотрел объекты
07.07.2023

Текслер: «Всем советую приехать в Троицк»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинск по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия доставят ковчег с часть
07.07.2023

В Челябинск прибудет ковчег с мощами Матроны Московской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в связи с прогнозируемой аномально жаркой погодой ограничивается движение б
07.07.2023

В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.07.2023

Челябинцам предлагают решить, какие деревья нужны городу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.07.2023

В Челябинске ужесточили проверки работоспособности кондиционеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.07.2023

В Челябинске временно изменил маршрут автобус №21с
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

В Еткуле провели прием «золотой» молодёжи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

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озеленение
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09.07.2023 10:50
Фото: Администрация Челябинска

Челябинцам предлагают решить, какие деревья нужны городу

Жителям Челябинска предлагают оценить проводимое в городе озеленение и решить, какие породы деревьев нужны мегаполису в будущем.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, опрос проходит на платформе обратной связи портала Госуслуг. Высказать свое мнение по зеленой теме можно до 14 июля.

Отметим, принять участие в опросе могут жители старше 18 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Масштабная работа по озеленению в столице Южного Урала ведется с 2020 года. За это время высажено около 30 тысяч деревьев и более 165 тысяч кустарников.

озеленение
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области 20 и 21 июля состоится крупнейшая выставка «День поля-2023». На п
08.07.2023

День поля в Челябинской области познакомит гостей с новинками селекции и сельхозтехники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область вместе со всей страной сегодня, восьмого июля, отмечает День семьи любви и ве
08.07.2023

Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер седьмого июля побывал в Троицке, осмотрел объекты
07.07.2023

Текслер: «Всем советую приехать в Троицк»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинск по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия доставят ковчег с часть
07.07.2023

В Челябинск прибудет ковчег с мощами Матроны Московской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.07.2023 12:07

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08.07.2023 12:03

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07.07.2023 21:46

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07.07.2023 21:39

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07.07.2023 21:04

Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги

07.07.2023 20:51

В Южноуральске появилась редкая икона Божией Матери

07.07.2023 20:43

В Челябинск прибудет ковчег с мощами Матроны Московской

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