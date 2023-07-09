Челябинцам предлагают решить, какие деревья нужны городу

Жителям Челябинска предлагают оценить проводимое в городе озеленение и решить, какие породы деревьев нужны мегаполису в будущем.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, опрос проходит на платформе обратной связи портала Госуслуг. Высказать свое мнение по зеленой теме можно до 14 июля.

Отметим, принять участие в опросе могут жители старше 18 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Масштабная работа по озеленению в столице Южного Урала ведется с 2020 года. За это время высажено около 30 тысяч деревьев и более 165 тысяч кустарников.