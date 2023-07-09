09.07.2023
Челябинцам предлагают решить, какие деревья нужны городу
09.07.2023
В Челябинске ужесточили проверки работоспособности кондиционеров
08.07.2023
В Челябинске временно изменил маршрут автобус №21с
07.07.2023
В Еткуле провели прием «золотой» молодёжи
07.07.2023
Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги
07.07.2023
В Южноуральске появилась редкая икона Божией Матери
Челябинцам предлагают решить, какие деревья нужны городу
03.07.2023
Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят
20.06.2023
Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность
06.06.2023
Центральный район Челябинска цветет и благоухает, осталось лишь высадить цинерарии на Алом поле
01.06.2023
Челябинские власти пояснили ситуацию с озеленением улицы Академика Макеева
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023