Челябинцев предупредили об увеличении штрафов за нарушение противопожарного режима

В Челябинске продолжается профилактическая работа с населением по соблюдению мер пожарной безопасности. Рейды патрульно-контрольных групп, совместно с представителями органов местного самоуправления, проходят на территориях садовых товариществ, частного жилого сектора и на неразграниченных территориях города.

На территории всей Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Введены запреты на разведение костров, сжигание сухой растительности, порубочных остатков, мусора и горючих материалов, а также на проведение иных пожароопасных работ.

«Штрафы за нарушение противопожарного режима увеличены в два раза. На граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, на предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей. на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей», - сообщил на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Только за два дня на территории Челябинска сотрудники государственного пожарного надзора возбудили 39 административных дел.