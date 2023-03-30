Челябинцы коллективно пожаловались губернатору на «убитую» улицу Производственную

Жители Челябинска – работники нескольких компаний и заводов по улице Производственной – пожаловались губернатору Алексею Текслеру на ужасное состояние проезжей части по улице Производственной.

Жалоба появилась в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте накануне, 29 марта. Автор обращения апеллировала к главе региона от лица всех водителей, вынужденных ездить по непригодной автодороге, портить свои автомобили, пробивать колеса.

«На дороге скапливается огромная пробка, так как движение возможно только по одной полосе, и участками. Ямы достигают 30 сантиметров в глубину. Объезда или параллельной дороги нет, городской транспорт не ходит. Количество работающих человек в данном секторе свыше 2000 человек. Прошу произвести ремонт дороги», - обратилась горожанка к губернатору Челябинской области, указав, что речь об участке Производственной от дома №2 и ниже, до дома №8.

«Поддерживаю! Дорога ужасная - ездить невозможно!»; «Да! Ужасная, каждый день мучаемся в пробках из-за дыр на дороге», - другие челябинки солидарны с автором поста.

Администрация Челябинска не оставила данную жалобу без внимания и сегодня, 30 марта, сообщила следующее:

«В настоящее время проводится процедура передачи на содержание в комитет дорожного хозяйства города улицы Производственной, после чего будет решаться вопрос по ремонту данной улицы с учетом финансирования».

Также мэрии призвала жителей по вопросам дорожной деятельности обращаться в комитет дорожного хозяйства Челябинска: звонить по телефону: +7 (351) 791-19-67 или писать на e-mail: udh@cheladmin.ru.