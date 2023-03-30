30.03.2023
Челябинский зоопарк ярко и с пользой отмети День птиц
30.03.2023
Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским
30.03.2023
Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно
30.03.2023
В Красноармейском районе полицейский спас подростка из реки
30.03.2023
Как Владимир Винокур дал старт «звездной живописи»
30.03.2023
Во втором полугодии 2022 года челябинцы предпочитали слушать «Авторадио»
Челябинцы коллективно пожаловались губернатору на «убитую» улицу Производственную
Городские власти не исключают вероятности ремонта, найти бы деньги
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023