Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь

Жители Челябинска вновь начали жаловаться на удушающий запах в воздухе и смог, накрывший город.

«Сегодня ночью выбросами травили опять по полной - форточку невозможно открыть! Часов с 23 вонять химией начало, примерно с часов утра пару часов вообще ужасно было. У меня как ветер со стороны ЧЭМК - все, начинается травля, дышать нечем», - пишет Andrew Zalessky в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

«Сегодня в центре плотный туман, не похоже, что природного происхождения, вонь химозная», - сообщает Наталья Шахнович.

Сегодня, 12 января, на проспекте Победы было зафиксировано превышение по сероводороду (в1,7 раза) и превышение суточной ПДК по диоксиду серы. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха г. Челябинска.

Жители отмечают, что накануне город также был весь был в дыму. «На Теплотехе какая-то жесть сейчас. Всё в дыму», - сообщает Светлана Гарина. «Воняет как-будто опять Коркино горит», - предполагает Дмитрий Манжула (речь идет о пожарах на закрытом угольном разрезе «Коркинский»).

«Не возможная гарь была 9 января. Мутило, как при укачивании и нос совсем не дышал. На Танкистов и Марченко вони не было, Северо-восток и Чурилово накрыло», - отмечает Анастасия.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, неблагоприятные метеорологические условия в Челябинске, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. продлятся до 19 часов 13 января.