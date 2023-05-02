Челябинцы жаловались: «Дышать просто нечем»

Жители Челябинска жаловались на едкий запах и голубую дымку, похожую на туман, которые отмечались в воздухе областного центра первого мая. В минэкологии заверяют, что причиной всему – лесные пожары, но не все горожане этому объяснению верят.

«Теплотех. Вонь стоит ужасная. Звонила в 112… Написала в федеральный Роспотребнадзор», - сообщает Татьяна в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

«Ужасно воняет на Северо-западе (это явно не лесные пожары), время 22:28 вечера», - написал Никита первого мая. Он позвонил дежурным на 112 и оставил жалобу.

«Что за дымка голубая, как туман, сейчас вечером в Челябинске», - интересовался первого мая Тимофей А. Ему пользователь Helen Helen попыталась объяснить, что это не дымка, а гарь. И вонь стоит несколько часов.

«В связи с возникшими природными пожарами в Курганской области первого мая в ряде населенных пунктов нашего региона и некоторых районах Челябинска наблюдается дымка и запах гари», - пояснили в министерстве экологии региона.

В воздухе отмечалось повышение концентраций по взвешенным веществам. Для контроля ситуации были организованы дополнительные измерения состояния атмосферного воздуха передвижными лабораториями.

К утру ситуация улучшилась из-за смены направления ветра.