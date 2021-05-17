Челябинка: На ЧМЗ уже четыре дня невозможно спать, стоит ужасная вонь

Жители Металлургического района Челябинская жалуются на неприятный запах, который держится в воздухе уже несколько суток. Минэкологии направило передвижную лабораторию в район.

«На ЧМЗ уже четыре дня невозможно спать, ночью в районе ул. Комаровского-П. Калмыкова стоит ужасная вонь, - написала Ирина Апокина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - На улице 30 градусов, а окна открыть нельзя из-за противного смрадного запаха, дети ночами просыпаются!!!! И так каждый день: как 21.00, так начинается!!!! Помогите, пожалуйста, решить эту проблему».

«ЧМЗ. 16 мая. Выбросы почувствовала около 20-30. Звонки 112, МЧС. Завтра должны заработать другие по списку телефоны. В МЧС посочувствовали, отметили малую активность граждан», - пишет Елена Кадошникова в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте.

«ЧМЗ задыхается от вони с очистных сооружений! Невозможно дышать! Окно невозможно открыть! На улице 21 век, неужели нельзя что-то сделать!? Но примите наконец- таки какие-нибудь меры»,- взывает к ответственным чиновникам Наталья Калинина.

Заместитель министра экологии Виталий Безруков сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что в понедельник, 17 мая, в район ЧМЗ была направлена передвижная лаборатория.

В низине реки Миасс (зона влияния МУП ПОВВ) периодически регистрируется запах сероводорода, отметил замминистра. По поводу запахов с очистных нужно направлять жалобы в администрацию города и Росприроднадзор.

В случае обнаружения выбросов пресс-служба минэкологии рекомендует челябинцам «звонить по телефону горячей линии по вопросам государственного экологического надзора: +7 906 890 96 70 (с 8.30 до 20.00, с 20.00 до 8.30 – Viber, WhatsApp)».

Поступали жалобы и конкретно на Челябинский электрометаллургический комбинат. По словам проживающих рядом жителей, в ночь на понедельник они заметили в стороне предприятия «то ли взрыв, то ли пожар».

В минэкологии ответили жителям: «ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" подлежит федеральному государственному экологическому надзору. По вопросам функционирования данного объекта вы можете обратиться на телефонную линию Росприроднадзора, телефон дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64».

Напомним, в Челябинске десять дней назад, седьмого мая, были объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных выбросов в атмосфере. НМУ продлятся еще сутки - до 19 часов 18 мая.