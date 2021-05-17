17.05.2021
В Челябинской области работу бани возобновили через год
17.05.2021
Новое «Пламя Аркаима» перенесет своих гостей на четыре тысячи лет назад
17.05.2021
В Челябинске из Курчатовского района вывезли более 1100 тонн мусора
17.05.2021
Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале казачьей культуры «Злата горка»
17.05.2021
В Челябинске завершился снос двух многоквартирных аварийных домов
17.05.2021
Максим Пекарский: Обновленный дом культуры станет прекрасным подарком для жителей сразу нескольких поселков Златоуста
Челябинка: На ЧМЗ уже четыре дня невозможно спать, стоит ужасная вонь
15.05.2021
Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области
13.05.2021
Режим «черного неба» сохраняется на территории семи городов Челябинской области
10.05.2021
НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
09.05.2021
Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021