Челябинка обнаружила в городском бору лилии, но не краснокнижные

Жительница Челябинска в городском бору во время прогулки обнаружила лилии. В нескольких регионах этот цветок занесен в Красную книгу.

Челябинка Надежда Смачная рассказала, что цветущие лилии она обнаружила на так называемой тропе здоровья за памятником Курчатову. В Челябинской области этот цветок не занесен в Красную книгу.

«В Красной книге Челябинской области (второй выпуск), лилий нет. Та лилия, которая имеется в естественной флоре нашей области, это лилия слегка волосистая. Она не является редким растением. Она растет повсеместно во всех сырых лесах, как смешанных, так и однопородных. Этот цветок встречается часто, для нашей флоры он декоративный, но не редкий. Хорошо, что он растет в Челябинской городском бору, значит для него там есть условия. Кстати, это растение на самом деле съедобное. Известно, что в войну луковицы этой лилии использовали в пищу, может быть поэтому ее многие считают редким растением», - рассказала директор ботанического сада Челябинского государственного университета Вера Меркер.

Добавим, что список растений, занесенных в Красную книгу Челябинской области, состоит из 167 видов.