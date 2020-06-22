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Челябинск получит замкнутую водохозяйственную систему от Долгобродки до Шершней

Среда обитания
Сегодня, 09:50

Челябинск получит замкнутую водохозяйственную систему от Долгобродского до Шершневского водохранилища.

В настоящее время Росводресурсы завершили строительство тракта из реки Уфы в челябинский Миасс. Тестовый пуск воды состоялся в минувшую пятницу, 19 июня. До конца этого года тракт водоподачи введут в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба Росводресурсов, тракт перебросит часть стока реки Уфы в реку Миасс, затем в Аргазинское водохранилище, которое, в свою очередь, пополняет Шершневске - источник питьевого водоснабжения для Челябинской городской агломерации.

«Выполненные работы защитят жителей Челябинска в периоды маловодья и обеспечат дополнительное питание водохранилища и надежное водоснабжение», - подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Центррегионводхоз» выполнил работы в Кыштымском и Карабашском городских округах в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса». Трубопровод длиной 20,2 километра обошелся федеральному бюджету в 1,49 миллиона рублей.

На сегодняшний день полностью завершена прокладка трубопровода диаметром два метра. Выполнена засыпка водовода, проведена санация трубы, смонтировано гидромеханическое оборудование мокрой камеры. 

Кроме того, выполнен переход под магистральным газопроводом, завершены работы на водобойном колодце. В заключительной фазе находятся работы по прокладке ЛЭП и ВОЛС, оформлению земельных участков на пересечениях с автодорогами.

 

 

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