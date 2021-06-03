Челябинск снова «поплыл» после дождей

Дождь, обрушившийся сегодня ночью, третьего июня, на Челябинск, в очередной раз доказал, что городская инфраструктура к разгулу стихии не готова. Затоплены улицы во дворах и дороги.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» жительница Ленинского района Челябинска, они с сыном просто не смогли выйти из подъезда.

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«Перед подъездом огромное озеро. Его даже обойти негде было. Как так делали у нас внутридомовые дороги, что такой ужас получился?!» - отметила Светлана Смирнова.

Также местный автомобилист пожаловался на то, что не смог подойти к припаркованной во дворе машине.

«Огромная лужа вокруг, а ведь дорогу делали буквально год назад, мы на все это сдавали деньги», - рассказал водитель Сергей.

Напомним, в Челябинске всего лишь второй день идет дождь, а ливневая канализация города вновь показала свою несостоятельность. Она не справляется с потоками воды. Или же наружу вылезла плохая работа подрядчиков по укладке асфальта во дворах жилых домов, которая производилась по программе «Благоустройство».