Челябинская область приняла участие в проекте “Открой свою Россию”

Завершен первый этап проекта Агентства стратегических инициатив “Открой свою Россию”. Челябинская область представила два маршрута.

“В рамках проекта команды должны были представить не менее двух действующих туристических маршрутов. Те, кто сможет пройти в следующий этап, под руководством менторов доработают существующие и разработают новый маршрут, по которому будет снят рекламный ролик”, - рассказали в пресс-службе АНО “Агентство международного сотрудничества Челябинской области”.

На конкурс подали 192 маршрута из 60 субъектов РФ и восьми федеральных округов – от Калининграда до Сахалина. От Челябинской области была зарегистрировали одну команду. В нее вошли представители Минэкономразвития региона, включая главу ведомства Наталью Лугачеву, турбюро «Спутник», музея-заповедника «Аркаим», Магнитогорского металлургического комбината.

Участники заявили два действующих маршрута. Это “Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!” и поход на Таганай и сплав по реке Ай.

“Наша команда была собрана с прицелом разработки третьего маршрута, – сказала замдиректора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова. – Если мы сможем пройти во второй этап проекта – акселератор, то все вместе создадим новый маршрут. Его идея уже есть – «5000 лет металлургии на Южном Урале». Предполагается, что нитка маршрута пройдет через Магнитогорск и Аркаим, и туристы смогут увидеть, как развивалась добыча и обработка металла – от примитивных печей-колодцев до мощных современных станов”.

По итогам конкурса жюри определит 30 маршрутов-победителей. Ростуризм выберет проекты, которым будет присвоен статус “брендового маршрута всероссийского проекта”.