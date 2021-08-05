05.08.2021
Южноуральцы могут подать заявления о включения в список избирателей по месту нахождения
05.08.2021
Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района
05.08.2021
Момент массовой аварии на трассе в Челябинской области попал на видео
05.08.2021
Цены на овощи в Челябинской области снижаются из-за начала сбора нового урожая
05.08.2021
Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
05.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады
Челябинская область приняла участие в проекте “Открой свою Россию”
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021