Челябинская область во власти пылевых бурь: окна лучше не открывать

Челябинская область оказалась во власти пылевых бурь, условия для образования которых установились в регионе в связи с усилением ветра.

Жители южноуральской столицы сегодня, 18-го апреля, хорошо это прочувствовали: откроешь окно, чтобы проветрить квартиру, а твой стол и другая мебель сразу же покрываются пылью.

О том, что виноваты в таком стремительном загрязнении жилищ пылевые бури, в своем телеграм-канале сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, такое явление обычно возникает при сухой поверхности почвы и скорости ветра от десяти метров в секунду и выше.

«Высокие плюсовые температуры и резкое таяние снега на дорогах и газонах, которые еще не имеют травянистого покрова и не могут сдерживать пыль, привели к образованию большого количества взвесей и пыли, которые поднимаются большими порывами ветра», - отметил Безруков.

Замминистра подчеркнул, что во время пыльной бури лучше не открывать окна, а если такой возможности нет, нужно перейти на более частую влажную уборку дома или квартиры. Также рекомендуется ограничить нахождение на улице, вблизи автомобильных дорог, пользование транспортом с целью передвижения. С целью защиты органов дыхания необходимо закрывать лицо медицинской маской, марлевой повязкой, платком.