18.04.2021
Челябинская область во власти пылевых бурь: окна лучше не открывать
18.04.2021
В Челябинской области умерло семь пациентов с коронавирусом, 115 человек заболели
17.04.2021
Митрополит Григорий простился с губернатором и в воскресенье проведет последнюю службу в Челябинске
17.04.2021
В Челябинске незаконный павильон на Тополиной аллее демонтировали менее чем за сутки
17.04.2021
В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
17.04.2021
В Копейске один рабочий погиб и двое отравились токсичными парами
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов
15.04.2021
Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
15.04.2021