Челябинская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге регионов России
Среда обитания
Сегодня, 12:39
Автор: 
Инна Шемаева

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали очередной «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам осени.

Первое место в экологическом рейтинге заняла Тамбовская область, на втором месте Белгородская и замыкает тройку самых чистых регионов России республика Алтай. Челябинская область заняла предпоследнее, 84-ое место.  Хуже дела с экологией обстоят только в Иркутской области.

Если брать регионы Уральского Федерального округа, то в лидерах Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Челябинска область на последнем месте.

 «Позитивные изменения в атмосфере города Магнитогорска мы не оставили незамеченными при подготовке данного расчета рейтинга. Есть значимые подвижки и в самом Челябинске, областном центре. Однако объем накопленного вреда и спектр экологических проблем в Челябинской и Свердловской областях очень велик, что оставляет регионы в хвосте рейтинга. Иркутская область упала в рейтинге из-за пожаров и наводнений лета этого года. Количество негативной информации из этого региона, включая промышленное загрязнение и накопленный экологический вред, а также проблемы сохранения озера Байкал, не позволяют региону подняться с последнего места в рейтинге», - сказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

В рамках реализации национального проекта «Экология» экспертами «Зеленого патруля» принято решение обратиться к субъектам Российской Федерации с предложением предоставить информацию об объемах накопленного вреда, запланированных к ликвидации на своих территориях. Данная информация будет учитываться при расчетах «Национального экологического рейтинга». Также планируется обратиться в Росприроднадзор с просьбой предоставить информацию о фактическом устранении вреда за 2019 год.

Автор: 
Инна Шемаева
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