Челябинские архитекторы разработали дизайн общественных туалетов, которые установят в южноуральской столице в будущем – хочется верить, недалеком, ведь сейчас жители города-миллионника остро чувствуют их нехватку (а точнее отсутствие).

С дизайном туалетов для всех сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска познакомили своих подписчиков в телеграм-канале.

«Это боксы, фасады которых обшиты металлическими панелями из просечно-вытяжной сетки. Оба типа туалетов подходят для маломобильных людей», - рассказали архитекторы.

В настоящее время специалисты управления ведут переговоры с производителями, выбирают материалы и оборудование, соответствующие дизайну боксов.

«Мы считаем, что в парках и скверах могут появляться свои дизайны туалетов, а для остальных территорий в городе будем использовать такой», - отметили архитекторы.