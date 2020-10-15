ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинские архитекторы разработали дизайн общественных туалетов

Среда обитания
Сегодня, 16:21
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские архитекторы разработали дизайн общественных туалетов, которые установят в южноуральской столице в будущем – хочется верить, недалеком, ведь сейчас жители города-миллионника остро чувствуют их нехватку (а точнее отсутствие).

С дизайном туалетов для всех сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска познакомили своих подписчиков в телеграм-канале.

«Это боксы, фасады которых обшиты металлическими панелями из просечно-вытяжной сетки. Оба типа туалетов подходят для маломобильных людей», - рассказали архитекторы.

В настоящее время специалисты управления ведут переговоры с производителями, выбирают материалы и оборудование, соответствующие дизайну боксов.

«Мы считаем, что в парках и скверах могут появляться свои дизайны туалетов, а для остальных территорий в городе будем использовать такой», - отметили архитекторы.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
13.10.20 14:33
Безруков: Очистка реки Миасс в Челябинске подходит к концу
13.10.20 09:51
На Таганае завелись двуногие грызуны и другие опасные вредители в человеческом обличье
12.10.20 15:03
ОНФ заявил о незаконной вырубке в заказнике Челябинской области
12.10.20 10:12
«Бабье лето» еще неделю порадует жителей Челябинской области
09.10.20 15:18
Безруков рассказал, почему Миасс стал Желтой рекой
09.10.20 14:53
Алексей Текслер принял участие в высадке кедров в Литературном сквере Челябинска
09.10.20 14:41
Специалисты минэкологии выяснят, почему пожелтел Миасс
09.10.20 13:46
В Челябинской области появилась своя Желтая река
09.10.20 10:29
Вершина Двуглавой сопки Таганая становится все доступнее для туристов
08.10.20 22:58
В трех городах Челябинской области продлили НМУ, из них в одном повысили степень опасности
Общество
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Среда обитания
Вчера, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 17:12
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали крупного наркосбытчика
Сегодня, 16:29
Происшествия
Челябинск входит в пятерку городов-миллионников по доле продаж контрафактных сигарет
Сегодня, 16:06
Экономика
ВТБ запустил юбилейный вклад с доходностью до 5,5 процента годовых
Сегодня, 16:03
Экономика
Более 100 тысяч южноуральцев перешли на электронные квитанции вместо бумажных
Сегодня, 15:58
Общество
Транспортникам Челябинска, которые не проводят дезинфекцию машин, пригрозили лишением лицензии
Материалы рубрики
Сегодня, 09:22
Среда обитания
Для гостей нацпарка «Зигальга» обустраивают новую тропу к горе Поперечной
Вчера, 12:30
Среда обитания
Ученые Челябинска и Тюмени исследовали воды и леса Таганая
13.10.20 09:51
Среда обитания
На Таганае завелись двуногие грызуны и другие опасные вредители в человеческом обличье
12.10.20 15:03
Среда обитания
ОНФ заявил о незаконной вырубке в заказнике Челябинской области
09.10.20 14:41
Среда обитания
Специалисты минэкологии выяснят, почему пожелтел Миасс
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика