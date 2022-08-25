Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили

Челябинские экоактивисты заявили о гибели растений в парке Дружбы Тракторозаводского района, назвав его территорией умерших деревьев.

Оценивая выполненные работы по благоустройству и озеленению парка, представители общественного движения «Эко Стандарт» констатировали, что состояние зеленых насаждений здесь оставляет желать лучшего.

«Так, в рамках выполнения муниципального контракта Тракторозаводского района с индивидуальным предпринимателем в этом году должны были быть высажены 394 дерева и кустарника размерами от одного до четырех метров на сумму пять миллионов 272 тысячи рублей», - заявили представители движения, руководитель которого Сергей Ефимов добавил, что в рамках выполнения данного контракта деревья высаживались в мае-июне этого года и что уже сейчас погибшими можно точно назвать 51 дерево карагачи и липы, три яблони, три березы, 34 рябины и одну сосну.

«Всего около сотни деревьев. Еще примерно столько же находится в удручающем состоянии. Это означает, что половина деревьев, высаженная подрядчиком, не прижилась, и несмотря на это работы по контракту были приняты, что вызывает вопросы. Помимо этого, с этим же подрядчиком, по нашей информации, был заключен отдельный договор на уход и полив, и наличие погибших и угнетенных деревьев говорит о том, что уход и полив здесь производился недостаточно, если, конечно, вообще производился», - заявил Сергей Ефимов.

В связи с этим общественники решили обратиться в администрацию Челябинска и прокуратуру города с просьбой провести проверку в рамках выполнения данного контракта, обязать подрядчика заменить деревья за свой счет, а также обеспечить со стороны подрядчика хороший уход за зелеными насаждениями либо расторгнуть контракт.

«Более того, контракт был закрыт частично, и администрация пошла навстречу подрядчику и согласилась расторгнуть договор по обоюдному согласию, хотя такие работы нельзя было принимать, а подрядчика стоило внести в список недобросовестных поставщиков услуг», - подчеркнул Сергей Ефимов.

А вот как прокомментировали ситуацию в администрации Тракторозаводского района: «Контракт с индивидуальным предпринимателем был расторгнут по инициативе администрации Тракторозаводского района в связи с тем, что подрядчик не смог выполнить условия: вместо 394 деревьев были высажены 176. Работы приняты только в этом объеме, и, несмотря на расторжение контракта, все деревья находятся на трехлетней гарантии. В настоящий момент силами администрации района выполняется регулярная ревизия высаженных саженцев, в случае гибели - все они будут заменены по гарантии за счет подрядчика.

Отметим, в этом году на территории Парка Дружбы дополнительно высажено 130 сосен и даурских лиственниц, а в настоящее время высаживают около 500 саженцев рябины, яблони, сосен и ясеня. Новым крупномерам обеспечен весь комплекс уходных работ, все они находятся в хорошем состоянии».