Челябинские металлурги и общественники привели в порядок городские дворы

Общественная экологическая организация «Зелёный город» при поддержке Челябинского металлургического комбината завершила традиционную масштабную акцию по проведению субботников. В 2022 году общественники и металлурги провели 20 мероприятий по уборке и благоустройству дворов Металлургического района Челябинска.

В порядок привели детские площадки и места отдыха, а также высадили кустарники, покрасили заборы и хоккейную коробку. Для маленьких жителей окрестных домов были организованы творческие программы с угощениями.

«Очень важно, что наши субботники стали традиционными для Металлургического района. В преддверии весны нам пишут и звонят местные жители. Они благодарят нас за мероприятия прошлого года и делятся идеями, как сделать район лучше», – пояснила исполнительный директор «Зелёного города» Кристина Пелёвина.

Отметим, что акция проводится в четвёртый раз.