Челябинские власти пояснили ситуацию с озеленением улицы Академика Макеева

Администрация Челябинска прокомментировала заявление общественников о гибели большого количества деревьев, высаженных в прошлом году на улице Академика Макеева: в мэрии заявили, что процент неприжившихся растений – ниже установленной для города нормы.

Эксперты общественного объединения «ЭКО-Стандарт» на прошлой неделе сообщили, что улица Академика Макеева стала одним из первых участков озеленения, осмотренных ими в ходе мониторинга состояния растений, высаженных в Челябинске в 2022 году. При этом общественники в очередной раз заявили, что деревья на Академика Макеева высаживали в бетон.

«Как мы и говорили в прошлом году, большая часть на этом участке погибла. Тогда ширина кома саженцев составила от 20 до 50 сантиметров, что недопустимо для таких деревьев. При этом ямы бурились буквально отбойным молотком, и деревья просто вколачивали в бетон, присыпая сверху землей. Это при условии, что слой плодородной земли составляет всего 20 сантиметров. Работы проводила подрядная организация по заказу комитета дорожного хозяйства, и специалисты администрации «контролировали» данную высадку. Все работы проводились на федеральные деньги, в рамках федерального проекта «Стимул». Из высаженных 172 деревьев погибло уже 62 дерева и многие находятся в угнетенном состоянии», - заявил руководитель «ЭКО-Стандарта» Сергей Ефимов.

Агентство «Урал-пресс-информ» обратилось в администрацию Челябинска с просьбой прокомментировать это громкое заявление общественников и сегодня, первого июня, получило ответ от мэрии. В данном ответе говорится, что строительство улицы Академика Макеева, в том числе мероприятия по озеленению, реализовано в полном объеме соответствии с проектной документацией. Кураторами комитета дорожного хозяйства Челябинска и специалистами ФБУ «РосСтройКонтроль» регулярно проводился контроль выполнения работ по улице Академика Макеева.

«При разработке проектной документации были проведены инженерно-геологические изыскания, по результатам которых установлено, что существующий насыпной грунт глубиной до 50 сантиметров по улице Академика Макеева представлен механической смесью почвы, суглинка с включением щебня и дресвы. В связи с этим, а также для исключения затягивания сроков по высадке зеленых насаждений подрядчик применял электроинструменты в виде перфораторов и отбойных молотков с целью подготовки лунок для посадки деревьев. В ходе посадки деревьев в каждую выкопанную лунку вносились плодородный слой земли (чернозем) и минеральные удобрения, на которые подрядчик предоставлял паспорта качества. Размеры комов при посадке деревьев по улице Академика Макеева определялись при помощи поверенных измерительных приборов и соответствовали требованиям инструкции по созданию и содержанию зеленых насаждений в Челябинске», - заявили в администрации города.

Также в мэрии пояснили, что проектной документацией при строительстве дороги по улице Академика Макеева была предусмотрена высадка 193 крупномерных лип и яблонь. Кроме того, в рамках строительства была проведена компенсационная высадка 1621 дерева. Таким образом, общее количество высаженных деревьев по данному проекту составило 1814.

«Специалисты КДХ осуществили выезд на улицу Академика Макеева, на участок от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Родионова, для обследования зеленых насаждений, в ходе которого было выявлено 71 неприжившееся дерево, что составляет 3,91 процента от общего количества высаженных по проекту, - это ниже установленной нормы при озеленении территории Челябинска», - сообщили в администрации Челябинска, подчеркнув, что в настоящий момент в рамках гарантийных обязательств подрядчик уже заменил неприжившиеся деревья.

Также было проведено обследование зеленых насаждений в рамках строительства участка Комсомольского проспекта от Татищева до Академика Макеева, где по проекту озеленения высадили 172 дерева и произвели компенсационную высадку 1826 деревьев. В ходе обследования было выявлено сорок неприжившихся, что составляет 2,2 процента от общего количества высаженных растений (этот показатель тем более ниже установленной нормы при озеленении территории города).

«Погибшие зеленые насаждения будут заменены подрядными организациями в рамках действия гарантийных обязательств за счет собственных финансовых средств в осенний период», - сообщили в мэрии.