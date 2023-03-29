Челябинский аэропорт представил летнее расписание полетов

Челябинский международный аэропорт имени Курчатова перешел на летнее расписание работы: в период с 26 марта по 28 октября рейсы будут выполняться по 24 направлениям.

В период действия весенне-летней программы полетов из воздушной гавани южноуральской столицы в Москву жители региона смогут летать на десяти ежедневных рейсах.

В аэропорт Шереметьево полеты будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа». У «Победы» - два ежедневных рейса, у «Аэрофлота» - три рейса в апреле-мае и шесть - в летний период.

По сравнению с прошлым сезоном, количество ежедневных рейсов в Шереметьево увеличится за счет изменения аэропорта вылета «Победы» - с Внуково на Шереметьево, а также за счет роста числа ежедневных рейсов «Аэрофлота».

В аэропорт Домодедово продолжит летать «Сибирь» - два раза в день. Планируя путешествие или командировку в столицу, жители Челябинской области могут выбрать наиболее удобное для себя время вылета.

В апреле-мае в расписании аэропорта четыре утренних рейса, с вылетом в Шереметьево в 05:40 и 06:40 авиакомпанией «Победа», в 07:20 - рейсом авиакомпании «Аэрофлот»; с вылетом в Домодедово в 06:50 авиакомпанией «Сибирь» (Глобус). Улететь в столицу в дневное время можно с «Аэрофлотом» - с вылетом из Челябинска в Шереметьево в 16:20. Также есть два вечерних рейса: в Шереметьево в 19:30 - у «Аэрофлота», и в Домодедово в 20.00 - у «Сибири».

С июня запланировано четыре утренних рейса с вылетом в Шереметьево в 05:30 и 07:20 рейсами авиакомпании «Аэрофлот», в 05:40 - авиакомпанией «Победа», и в Домодедово в 06:50 - авиакомпанией «Сибирь» (Глобус).

Кроме того, в распоряжении южноуральцев будет два дневных рейса «Аэрофлота» с вылетом из Челябинска в Шереметьево в 12:30 и 16:20, и четыре вечерних рейса: в Шереметьево в 19:30 и 22:10 у «Аэрофлота», в 22:00 - у «Победы», в Домодедово в 20:00 - у «Сибири».

Рейсы в Санкт-Петербург, прекраснейший город на Неве, из столицы Южного Урала представят авиакомпании «Победа», «Россия», «Смартавиа». В расписании три утренних рейса с вылетом из Челябинска в 05:10 (по пятницам в 05:20) «Победой», 06:15 - «Россией», 08:00 - «Смартавиа». Авиакомпания «Россия», как и в прошлом сезоне, к лету увеличит количество рейсов. С первого мая добавятся четыре рейса в неделю с вылетом по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям в 22:50, а с первого июня - еще один ежедневный рейс с вылетом из Челябинска в 14:30.

В летнем расписании аэропорта представлены традиционно востребованные южные курортные направления: Сочи и Минеральные Воды. В Сочи запланировано 28 рейсов в неделю летом, в том числе «Уральскими авиалиниями» четыре рейса в неделю в апреле, далее ежедневно; «Победой» - четыре рейса в неделю в апреле, пять – в мае, далее ежедневно; «Аэрофлотом» - с первого июня ежедневно; «Северным ветром» - четыре рейса в неделю; «Смартавиа» - с 24 апреля два рейса в неделю; «НордСтарс» - с 15 мая один рейс в неделю.

В Минеральные Воды авиакомпания «Азимут» запланировала четыре рейса в неделю.

Межрегиональные перевозки продолжат авиакомпании:

- «Ред Вингс» - по два рейса в неделю в Норильск и Казань, и по одному рейсу в Новый Уренгой, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Махачкалу;

- «Сибирь» - в Новосибирск с частотой девять (в летний период - 14) рейсов в неделю и два рейса в неделю в Нижневартовск;

- «Северный Ветер» расширяет географию полетов и с 30 апреля планирует ввод рейсов в Махачкалу с частотой два рейса в неделю;

- «ЮТэйр» продолжит полеты дважды в неделю в Ханты-Мансийск, Сургут и Уфу;

- «НордСтар» будет летать в Норильск один раз в неделю;

С мая планируется возобновление рейсов в Калининград.

Как отмечают в пресс-службе челябинского аэропорта, на международных воздушных линиях ожидается рост авиаперевозок за счет увеличения полетных программ в Анталию турецких перевозчиков. Российские авиакомпании также планируют рейсы в Турцию. Авиакомпания «Ред Вингс» продолжит полеты два раза в неделю в Стамбул и вводит два рейса в неделю в Анталию; у авиакомпании «Победа» в планах два рейса в неделю в Анталию.

В СНГ заявлены рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан, а именно в Душанбе три рейса в неделю, в Худжанд - два рейса в неделю; в Кыргызстан – два рейса в неделю в Ош.

Авиакомпания «Ред Вингс» предлагает отправиться в Армению - в Ереван будет выполняться два рейса в неделю.

Авиакомпания «Казак Эйр» продолжит выполнять полеты в Казахстан - запланировано два рейса в неделю в Астану.