Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада

Челябинский аэропорт имени Курчатова сегодня, 14 марта, закрыт из-за сильного снегопада.

Сначала в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы (это произошло из-за переохлажденных осадков) воздушную гавань южноуральской столицы закрыли до девяти утра. Авиапассажиров просили перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета-прилета. Аэропорт принес извинения за доставленные неудобства.

В девять утра, как планировалось сначала, аэропорт не открыли – по причине продолжительных осадков в виде мокрого снега и образования гололедицы воздушную гавань закрыли уже до 11 утра.

«Надеемся на ваше понимание», - обратились представители аэропорта к пассажирам.

Как сообщает телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры, в связи с низким коэффициентом сцепления с взлетно-посадочной полосой (это следствие непогоды), задерживается вылет из Челябинска семи пассажирских лайнеров.

Это рейс 6568 авиакомпании «Победа» сообщением Челябинск - Москва; рейс 6570 авиакомпания «Победы» сообщением Челябинск - Москва; рейс 6462 авиакомпании «Россия» сообщением Челябинск - Санкт-Петербург; рейс 506 авиакомпании «Nordwind Airlines» сообщением Челябинск - Сочи; рейс 1142 авиакомпании «S7» сообщением Челябинск - Москва; рейс 2873 авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщением Челябинск - Ош; рейс 6228 авиакомпании «Россия» сообщением Челябинск – Москва.

Челябинский транспортный прокурор осуществляет мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров.

В аэропорту организована мобильная приемная. Оказание авиакомпаниями услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, контролируется надзорным ведомством.