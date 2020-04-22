Челябинский муниципальный приют начнет принимать первых животных с завтрашнего дня, 23-го апреля.

Об этом агентству "Урал-пресс-информ" рассказала представитель подрядной организации ООО "Челябстройсервис", выигравшей контрат на организацию проводимых в приюте мероприятий, Елена Каткова.

Она заверила, что условия, в которых будут содержаться безнадзорные четвероногие, полностью соответствуют требованиям технического задания. Карантинное отделение для вновь прибывших хвостатых "постояльцев", где они должны находиться в течение десяти дней после прибытия, и изолятор - для животных с признаками болезни - размещены в теплом, отапливаемом, вентилируемом помещении. Отделение длительного содержания, куда животных будут переводить с карантина или из изолятора, также соответствует всем требованиям, заверила Елена Каткова.

В теплую погоду (при плюсовых температурах) четвероногие жители приюта будут размещаться в вольерах на участке, зимой - только в крытом помещении. Кошки, само собой, отдельно, собаки отдельно.

"Вольеры у нас в стадии подготовки. Их будет около десяти. Если потребуется больше, увеличим их число. Клетки для карантина и изолятора закуплены в полном объеме", - сообщила Елена Каткова.

Она отметила, что с исполнением контракта "Челябстройсервис" задержался из-за карантина.

"Многие магазины не работали, поэтому мы столкнулись с рядом сложностей", - рассказала Елена Каткова.

В приюте, который находится по адресу: Северо-Западная Околица, 13-А, животные будут находиться 21 день. Если за это время кошке или собаке не сумеют найти хозяев, их - согласно условиям контракта - будут выпускать в место обитания (возвращать туда, откуда забрали). Только в естественной среде "выпускники" приюта уже не будут бесконтрольно размножаться - здесь их не только привьют, полечат (если животное поступит больным), но и в обязательном порядке стерилизуют-кастрируют.

Штат приюта полностью укомплектован. С животными будет постоянно находиться ветеринарный врач, он будет проводить осмотры хвостатых пациентов. Ухаживать за четвероногими подопечными, кормить их, менять им воду, убирать за ними будут три работника (персонал будет находиться в приюте круглосуточно, посменно). Все работники приюта поставили прививки от бешенства - это также обязательное условие.

"Вакцинирование и стерилизация животных пока будут проводиться в условиях ветеринарной клиники, что снизит риски занесения инфекции в послеоперационный период. Услугами ветклиники мы будем пользоваться, вероятно, лишь первое время, пока загруженность приюта небольшая. Клиника находится неподалеку от нас. Впоследствии мы планируем оборудовать прививочно-операционный кабинет на территории приюта - наши площади позволяют это сделать", - сообщила Елена Каткова.

У "Челябстройсервиса" скоро появится и своя группа в ВКонтакте, где будет публиковаться актуальная информация о поступающих животных и о проделанной работе. Также подрядчик обещал предоставить фото помещений приюта - у челябинцев огромный интерес к теме безнадзорных животных.

Напомним, фирма ООО "Челябстройсервис" выиграла аукцион на содержание животных в приюте, снизив сумму с начальных 10 миллионов 40 тысяч 170 рублей до 5 миллионов 964 тысяч рублей.

В 2020-м году, согласно условиям контракта, в Челябинске должны отловить и направить в приют (за отлов и транспортировку четвероногих отвечает ООО "Урал-Мегвэй") тысячу 300 безнадзорных животных.

Контракты будут исполняться в столице Южного Урала в рамках муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды». Срок их действия истечет 25-го декабря 2020-го года.

