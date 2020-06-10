Челябинский ветеринар Карен Даллакян хочет спасти еще одного попавшего в беду львенка

Известный челябинский ветеринар, основатель и руководитель фонда защиты диких животных "Спаси меня" Карен Даллакян выразил готовность заняться лечением и реабилитацией еще одного львенка, ставшего жертвой жестокого обращения.

Зовут малыша Мустафа, его сняли с рейсового автобуса, ехавшего по маршруту "Дагестан-Москва", в Волгоградской области. Если надзорные органы дадут добро, маленький хищник приедет в Челябинск, где в настоящее время уже проходит реабилитацию - весьма успешно - другой страдалец по имени Симба.

Напомним, Симба попал в добрые руки челябинского Айболита, за которым Карен Даллакян летал в Дагестан, в марте этого года. Львенок находился в крайне истощенном состоянии. Атрофия задних конечностей, пролежни до костей и кишечная непроходимость - вот до чего довели детеныша царя зверей, которому через неделю исполнится год, за время пляжного сезона в Краснодарском крае, где он "служил" реквизитом (отдыхающие фотографировались с Симбой за деньги).

Теперь в тяжелую ситуацию попал Мустафа. Его везли в пассажирском автобусе в тесной коробке с несколькими дырками - чтобы не задохнулся. Котенок был очень уставшим и напуганным. Когда стражи порядка открыли коробку, Мустафа из последних сил пытался обороняться, шипел на своих спасителей - будущий лев, как никак.

В настоящее время Мустафу приютили члены династии цирковых артистов. За его здоровье и дальнейшую судьбу переживает вся страна. К слову, в этом году в Волгоградской области уже был похожий случай - с львенком и мартышкой, также ставших жертвами жестого обращения.

Карен Даллакян узнал о Мустафе очень быстро.

"Мы мониторили и мониторим эту историю, так как дело касается Дагестана и темы львят, диких животных. В настоящее время продолжаются следственные действия по делу Симбы. По факту жестокого обращения с ним будет заведено уголовное дело. Личность человека, у которого он находился, установлена. Осталось дело за малым - провести судебную ветеринарную медицинскую экспертизу, которая станет основанием для возбуждения уголовного дела. Данный вопрос я озвучивал на прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Рассказал ему, что уже два месяца прошло, а уголовного дела еще нет. Глава государства взял ситуацию на личный контроль", - рассказал Карен Даллакян.

Ветеринар сообщил, что к истории с Мустафой могут быть причастны те же люди, которые довели до ужасного состояния его собрата Симбу.

"По делу Мустафы к нам приедет полиция. У нас есть кое-какие данные о происхождении львенка. Мы поделимся с правоохранительными органами тем, что знаем. В интересах дела я не буду разглашать информацию. Оно резонансное. Думаю, потом мы увидим одни и те же лица живодеров, которые сегодня продолжают торговлю дикими животными, хотя законом это запрещено. Нужен показательный процесс, чтобы те, кто разводит диких животных, занимается грязным бизнесом, поняли, что их действия уголовно наказуемы и сроки за это дают приличные", - отметил Карен Даллакян.

Он заверил, что его приют готов принять Мустафу - дело за решением надзорных органов (МВД, прокуратуры). Пока львенок имеет статус вещдока, арестованного органами полиции. Дальнейший статус малыша определит суд.

"У нас есть большой опыт в спасении, выхаживании таких хищников", - отметил челябинский ветеринар.

Карен Даллакян подчеркнул, что нахождение Мустафы у дрессировщиков - это очень неправильно. Львенку необходимо обследование и лечение в специализированной клинике и помещение в реабилитационный центр. Спаситель диких животных рассказал, что после изъятия Мустафы осмотревшие его ветеринары заподозрили у хищного котенка коронавирусную инфекцию. Это обстоятельство Карена Даллакяна несколько удивило.

В результате у Мустафы диагностировали двустороннюю пневмонию.

"Непонятно, как львенок с таким тяжелым диагнозом оказывается не в клинике, не в реабилитационном центре, а у дрессировщиков! Он должен находиться на карантине. У Мустафы должны исключить всякие инфекционные заболевания, оценить его состояние", - заявил Карен Даллакян.

Он также рассказал, что на видео, которое посмотрел, Мустафа играет с другими животными и на умирающего тяжелого больного не похож.

"Интересно, что местные ветеринары заявили: судьбой львенка будут распоряжаться какие-то дрессировщики. Нет, друзья, так дело не пойдет!" - возмутился Карен Даллакян.

По его словам, сейчас судьба Мустафы под контролем МВД и прокуратуры. Кроме того, к ситации подключились Минприроды РФ и Росприроднадзор, которые также взяли историю несчастного львенка под свой контроль и будут оказывать содействие Карену Даллакяну в благородном деле спасения маленького хищника.