Челябинский зоопарк объявил сбор тыкв и кабачков для питомцев

Сотрудники зоопарка обратились к садоводам Челябинска с просьбой поделиться кабачками и тыквами, которым они не могут найти применение. Овощам будут очень рады питомцы муниципального зверинца.

Пост о сборе тыкв и кабачков для животных появился на официальной странице челябинского зоопарка в ВКонтакте.

«Если у вас есть лишние тыковки и кабачки, мы с радостью примем их и сделаем из них прекрасные игрушки для наших питомцев. Если футбольный мяч в когтях амурского тигра сдувается за секунду, то тыква демонстрирует эталон стойкости и катается до последнего. А если уж внутри тыквы есть спрятанное мясо, то тут вообще! Это же не просто игрушка получается, но еще и интереснейшая подача корма, которая позволяет животному имитировать элементы природного поведения», - отмечают сотрудники зоопарка.

Также специалисты учреждения рассказали, что, к примеру, «марал обожает прохладным солнечным осенним утром размотать пару тыкв по вольеру. Художественно размазать их по всей своей территории, так сказать. Продемонстрировать глупому оранжевому кругляшу своё весовое и моральное (или «маральное») превосходство».

«Кстати, у росомахи тоже есть свои предпочтения в обращении с тыквой. Она потрошит ее до последнего, пока не будут вытащены все-все-все семечки. Иногда она укатывает тыкву к себе в домик, и там её очень серьезно охраняет, прежде чем приступить к хирургически точному «расцарапыванию» бедного овоща», - шутят в зоопарке.

Оставить кабачки и тыквы можно на кассе зоопарка. Все подробности уточняйте по телефону: 8 (351) 263-18-64 (доп. 333) с 8:00 до 17:00 в будние дни.