Челябинский зоопарк ярко и с пользой отмети День птиц

Челябинский зоопарк готовится отметить праздник пернатых обитателей планеты – Международный день птиц Земля отмечает ежегодно первого апреля.

Важная экологический дата посвящена проблемам сокращения численности крылатых жителей планеты и призвана обратить внимание людей на важность птиц в экосистеме, ведь их исчезновение может привести к настоящей природной катастрофе.

Челябинский зоопарк активно занимается эколого-просветительской деятельностью и в год педагога и наставника взял под патронаж несколько дошкольных и школьных образовательных учреждений города.

«Главная задачи такого наставничества - расширение кругозора детей сферах экологии и зоологии, углубление знаний о природе родного края и путях сохранения ее биоразнообразия, повышение экологической культуры», - отмечают в Челябинском зоопарке.

В преддверии Международного дня птиц, 31 марта, юные участники проекта - воспитанники детского сада №30 подготовили акцию, посвященную краснокнижным птицам Челябинской области, которые обитают в зоопарке.

Дошколята изучили птиц, сделали подборку самых интересных фактов о некоторых из них и нарисовали портреты пернатых.

Детсадовцы с радостью навестят реальных героев своих исследований и готовы поделиться полученными знаниями с общественностью, а сотрудники зоопарка с удовольствием продемонстрируют маленьким гостям сов, пеликанов, беркутов и других краснокнижных птиц Челябинской области.