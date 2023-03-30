30.03.2023
Челябинский зоопарк ярко и с пользой отмети День птиц
30.03.2023
Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским
30.03.2023
Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно
30.03.2023
В Красноармейском районе полицейский спас подростка из реки
30.03.2023
Как Владимир Винокур дал старт «звездной живописи»
30.03.2023
Во втором полугодии 2022 года челябинцы предпочитали слушать «Авторадио»
Челябинский зоопарк ярко и с пользой отмети День птиц
30.03.2023
Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно
28.03.2023
Это было прекрасно: Челябинский зоопарк показал первое свидание царя зверей и его царицы
27.03.2023
Челябинский зоопарк явил миру постройневшую во сне Соню
23.03.2023
Челябинские волки покорили публику техникой зверской игры
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023