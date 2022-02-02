02.02.2022
В Челябинске маршрутчик сбил восьмилетнюю девочку
02.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 3 февраля
02.02.2022
В воинских частях Челябинского гарнизона началась профилактика «дедовщины»
02.02.2022
Делай вместе: челябинский общественник возьмется за дворовые пространства озерского поселка
02.02.2022
El País: в обмен на нерасширение НАТО альянс требует вывода российских миротворцев из Крыма и не только
02.02.2022
В Челябинске открыта «горячая линия» по вопросам надомного обслуживания горожан пожилого возраста
Четверг в Челябинской области туманный и скользкий
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022