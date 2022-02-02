Четверг в Челябинской области туманный и скользкий

В Челябинской области в четверг, третьего февраля, ожидаются гололедица на дороге и кое-где - туманы.

Местами пройдет небольшой снег, в горах – мокрый. На крайнем западе региона синоптики обещают умеренный снегопад.

Как сообщает челябинский Гидрометцентр, четвертый день рабочей недели будет облачным, с прояснениями.

В ночь со среды на четверг столбики термометров южноуральцев будут показывать 7-12 градусов ниже нуля, при прояснении может похолодать до минус 17-ти. Днем прогнозируется потепление до плюс одного – минус четырех градусов, в низинах будет попрохладнее: восемь градусов ниже нуля.

Ветер третьего февраля ожидается южный и юго-западный, его скорость будет варьироваться от четырех до девяти метров в секунду. Днем порывы ветра местами достигнут 14-ти м/с.

В Челябинске в четверг - облачно с прояснениями, ночью - без существенных осадков, днем – небольшой снег.

Температура воздуха ночью: 10-12 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до минус двух-четырех градусов.

Третье февраля – по народному календарю, Максимов день, когда крестьяне на Руси начинали подготовку к новому земледельческому сезону: вывозили на поля навоз, проверяли зерно, готовили сельскохозяйственный инвентарь.

Считалось, что, если погода на Максима ясная, весна будет ранней. Холодный и сухой день сулил жаркий август. Птицы, садящиеся на верхушки деревьев, истошно кричащие галки и дружно чирикающие воробьи обещали оттепель, а ясная заря – мороз.