Циклом принесет в Челябинскую область снегопады и усиление ветра
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Вчера, 17:54
Автор: 
Любовь Юрина

В пятницу, 6 декабря, циклон принесет в Челябинскую области потепление, снегопады и усиление ветра.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в пятницу прогнозируется потепление – столбик термометра поднимется до плюсовых температур.

В большинстве районов пройдет снег и мокрый снег, в крайних западных районах региона – сильный. В отдельных районах метели, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица от наката, в горах сильная.

Порывы ветра ночью будут достигать 15 метров в секунду, днем - до 12 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду.

Влажно-ветреная погода может спровоцировать обострение заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника Даже у здоровых людей в ветреную погоду нарушается сон, снижается работоспособность и концентрация внимания. А у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами ветер вызывает нарушение сна, беспокойство и тревогу, самочувствие может ухудшиться вплоть до депрессивного.

В ГУ МЧС области отмечают, в такую погоду возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийное отключением систем жизнеобеспечения, повреждение слабо укрепленных конструкций,

Южноуральцев предостерегают: не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При такой погоде и неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения.

Автор: 
Любовь Юрина
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