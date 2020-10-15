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Для гостей нацпарка «Зигальга» обустраивают новую тропу к горе Поперечной

Фото: 
Зигальга ньюс
Среда обитания
Сегодня, 09:22
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В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) обустраивают новую тропу от посёлка Тюлюк к горе Поперечной.

Тропа начинается сразу за мостом через реку Юрюзань и через два километра соединяется с основной, отмеченной на картах.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальга ньюс», на небольшом участке туристы смогут увидеть много интересного, ведь путь проходит сквозь берёзовый лес, таёжную чащу, овраг, край болота.

«Гости парка, умеющие замечать красоту леса, по достоинству оценят живописные ручьи, огромные выворотни, муравейники и лиственницы, которым не одна сотня лет», - отмечают сотрудники «Зигальги».

 

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