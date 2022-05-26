Днем в пятницу в Челябинской области осадков не прогнозируют

В пятницу, 27 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, ночью в восточной половине области местами пройдут небольшие дожди, днём преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, в горах и низинах – около ноля градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 16-21 градус.

Ветер северо-западный с переходом на юго- западный 5-10 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 737 миллиметров ртутного столба, к концу дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 28 минут, заход - в 21 час 15 минут. Долгота светового дня - 16 часов 47 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 27 мая – Сидор Бокогрей.

Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Наши предки говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло.

Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Именины в этот день: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.