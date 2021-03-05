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Дорожники не могут очистить Челябинск из-за брошенных вдоль дорог автомобилей

Челябинские дорожники объяснили, почему не могут качественно почистить парковочные карманы: справиться с выполнением обязанностей по уборке улично-дорожной сети подрядчикам комитета дорожного хозяйства города мешают брошенные вдоль дорог автомобили.

Как отмечают в КДХ Челябинска, особенно большую проблему создают «зимующие» транспортные средства, которые вообще не сдвигаются с места.\

«Просим автовладельцев отнестись к процессу уборки с пониманием, в ночное время не оставлять личный транспорт вдоль проезжей части, на территории парковочных карманов, а также своевременно переставлять машины во время уборки. Мы все заинтересованы в том, чтобы наш город был чистым», - подчеркивают в комитете дорожного хозяйства.