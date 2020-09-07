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Экологи и волонтеры провели полномасштабный субботник на озере Тургояк

Среда обитания
Сегодня, 12:00
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Автор: 
Владислав Тазиев

В минувшую субботу, 5 сентября, представители Министерства экологии Челябинской области и команда проекта «Чистый Тургояк» провели субботник на территории озера Тургояк Миасского городского округа. Субботник прошел в рамках реализации субсидии, направленной министерством экологии Челябинской области некоммерческой организации для проведения экологических акций. На помощь волонтерам отправились и челябинские добровольцы, среди которых оказались наши корреспонденты.

Уборка проводилась по инициативе проекта «Чистый Тургояк». Более 50 волонтеров, засучив рукава, занимались очисткой от мусора двух территорий  на берегу Тургояка –  участков за базой «Кристалл» и базой «Серебряные пески».

«Мы хотим очистить наше озеро и донести до людей, что мусор, который они приносят на Тургояк и не убирают за собой, – загрязняет озеро. Мы хотим, чтобы наше озеро осталось чистым для наших детей и внуков, а первозданная природа сохранилась еще на долгое время», – поделилась с нами своими целями одна из организаторов акции «Чистый Тургояк» Лариса Корнилова.

Участникам субботника выдали перчатки и два вида мешков, которые были нужны для распределения мусора и его дальнейшей переработки. Вторсырьем будут заниматься организаторы акции «Разделяйка» из города Миасс.  А для транспортировки отходов  был выделен транспорт, который доставил мусор до точки распределения.

Сами волонтеры искренне не понимают, как можно не убирать за собой после отдыха на природе.

«Я считаю, что необходимо привлекать больше людей для уборки территорий, – считает волонтер Оксана Пустозерова. – Глядя на усилия волонтеров, люди рано или поздно поймут, что не надо бросать мусор где попало, а уже начинать следить за чистотой на берегах озер».

На территориях особо охраняемых парков  инспекторы штрафуют за выброшенный мусор, но в местах, где действует режим свободного доступа, у властей нет полномочий для штрафов. И остается только надеяться на сознание наших граждан. Тем не менее, работа не стоит на месте и министерство экологии Челябинской области уже готово показать хороший результат.

«На территории Челябинской области второй год реализуется национальный проект «Экология». В рамках этого проекта действует всероссийский проект «Вода России», который направлен на очистку и сохранение водных объектов, берегов рек и озер. В прошлом году в Челябинской области более 11 тыс. волонтеров приняли участие в данной акции, и мы общими усилиями очистили от мусора более 400 км. Совсем недавно при поддержке общественного движения ДИМСИ мы очистили озёра Чебаркульского района. На сегодняшний день более 7 тыс. человек активно принимают участие в акции, которая продлится до октября этого года», – рассказала журналистам начальник управления экологического просвещения министерства экологии Марина Дымова.

Само озеро Тургояк содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую к байкальской. В силу того, что озеро олиготрофное, оно уязвимо к оказываемому на него антропогенному воздействию. Поддержание чистоты прибрежных территорий озера Тургояк  - обязанность отдыхающих. Каждый из нас, выезжая на природу, должен помнить, что чистота наших уникальных озер зависит от нашего бережного отношения к ним.

 

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Автор: 
Владислав Тазиев
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Теги
министерство экологии Челябинской области
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