Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно

Тему уродства подземных переходов Челябинска можно продолжать бесконечно: пройдет каких-нибудь две недели после твоего последнего путешествия по безобразным «подземельям» на проспекте Ленина, как ты, вновь спустившись в них по прошествии этого времени, увидишь новые сюрпризы вокруг. И сюрпризы эти совсем не из приятных.

Интересно, что сейчас два злополучных перехода на главной улице города-миллионника (на остановках «Центральный рынок» и «Детский мир») выглядят, словно площадка, на которой соревнуются граффитисты и распространители рекламы. Видно, что ни те, ни другие челябинцев не уважают – одни уродуют пространства отвратительной, безвкусной, бездарной, бессмысленной мазней, другие не оставляют живого места, предлагая – посредством наклеивания однообразных буклетов – то кредит на сказочных условиях, то чудо-работы, то анонимное лечение разного рода зависимостей: хоть алкогольной, хоть наркотической.

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Кстати, на одной из стен «выросли» люди-мухоморы.

Такое ощущение, что именно люди, ежедневно (и не по разу) спускающиеся в подземные переходы, - та целевая аудитория, на которую рассчитаны и «наскальная живопись» (первобытные люди, право, лучше рисовали), и предложения о кредитах на поистине сказочных условиях, и обещания о счастливом исцелении от алкоголизма и наркомании. Как-будто по переходам в Челябинске передвигаются одни лишь больные (или созависимые), остро нуждающиеся в срочных деньгах безработные граждане, к тому же совершенно не достойные красоты вокруг.

А вообще, глядя на все это безобразие, хочется повторить написанное одним из неизвестных «художников» на стене перехода слово: «Дичь». Или процитировать Александра Васильева (добавив собственных фантазий).

Никто не отменял и кучи мусора, обертки, бумажки от мороженого, пустые мешки… Сегодня вечером, 30-го сентября, это добра было в избытке в подземелье на пересечении проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала.

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А непристойный рисунок на проспекте Ленина, рядом с театральной афишей... Неожиданно попался на глаза (лучше бы не попадался). Сам столб, кстати, тоже ужасен - подобных, изъеденных ржавчиной, на данной улице в избытке.

Честное слово, глазам больно. Из переходов хочется побыстрее выскочить. Да только выскочишь – а над землей все то же самое, только в меньших количествах. И здесь смысла ругать власть нет – сами виноваты. И мусорим, и рисуем, и объявления клеим – все сами.

Граффити есть – чего-то не хватает. Надо сверху еще бумагу налепить с «полезной» информацией.

Ей-богу, непрекращающееся вредительство, принимающее все более устрашающие масштабы.