Городок рогаток: в Челябинске «освежевали» деревья рядом с 31-м лицеем

В Челябинске «освежевали» деревья рядом с одним из сильнейших образовательных учреждений региона – 31-м физико-математическим лицеям.

В настоящее время возмущенные до глубины души горожане бурно обсуждают варварскую, по их общему мнению, обрезку растений в сообществе «Челябинский урбанист» в ВКонтакте, где Лев Владов выложил фото зеленых насаждений после того, как их решили «освежить» (челябинцы тут же поправили – «освежевать»).

Горожане называют Челябинск городом рогаток, пишут, что на снимках деревья «как будто тянут руки к небу в мольбе», иронизируют, что на смену ликвидированному «Челябгорзеленстрою» пришло вездесущее ООО «Дровосек».

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То, что сотворили с деревьями, потрясло и самих лицеистов.

«Я учусь в этом лицее, и я был потрясен, увидев эту картину перед занятиями. До этого «украшения» двор выглядел зеленым, красивым, атмосферным, а теперь кладбище деревьев... «Спасибо» нашей «замечательной» администрации», - написал в обсуждениях челябинский школьник по имени Тимофей.

К расстроенным комментариям ребят присоединились и их родители: деревья жалко всем.

Жители Челябинска делятся аналогичными историями, жалуясь, что в их дворах, рядом со школами, в которых учатся их дети, с деревьями расправляются таким же чудовищным образом. Одна из «управляек» свое решение «освежевать» дерево объяснила просто: затеняет.

И действительно, очень во многих дворах южноуральской столицы сегодня все стало голым и серым. Куда ни глянь: одни лишь стволы почти (или совсем) без веток. Чудесные деревья, десятилетиями укрывавшие людей от зноя и пыли, защищавшие от дорожного шума, превращаются в голые, безжизненные «столбы». И восстановятся ли они когда-нибудь?