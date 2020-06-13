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Холодный фронт приведет к ухудшению погоды в Челябинской области

Среда обитания
Сегодня, 01:49
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – грозы, ливни, шквалистое усиление ветра.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, с прохождением холодного фронта ночью и днем 13 июня в отдельных районах вероятны грозы, в северной половине региона очень сильные дожди и ливни, град, местами крупный. В Челябинске ночью дождь и возможна гроза, днем – небольшой дождь.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом на юге области воздух будет прогреваться до плюс 22-27 градусов. Душную погоду с недостаточным содержанием кислорода в воздухе плохо переносят люди с сосудистыми расстройствами, эндокринными нарушениями, хронической кислородной и венозной недостаточностью.

В ГУ МЧС предупредили, в связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Вероятна угроза перехода природных пожаров на населенные пункты.

В ГУ МЧС области напоминают, во время грозы опасно разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101» и «01» или в ЕДДС муниципального образования.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
штормовое предупреждение
Гроза
порывистый ветер
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