И снова смог: в пяти городах Челябинской области продлен режим «черного неба»

В пяти городах Южного Урала – Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше – сохраняется режим «черного неба», отмечают в минэкологии региона.

По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, НМУ в этих муниципалитетах в очередной раз объявлены в понедельник, 11-го июля, в 19 часов и сохранятся до 19 часов 14-го июля. Отметим, такие метеорологические условия неблагоприятны для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Напомним, ранее НМУ в вышеназванных муниципалитетах объявлялись с восьмого июля. Челябинцы жаловались на жуткую вонь ночью 11-го июля и накрывший мегаполис смог.