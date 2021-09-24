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Зюраткуль
Среда обитания
24.09.2021 10:22
Фото: Евгения Александрова

Какие тайны скрывает Зюраткуль

Давным-давно жила на свете прекрасная башкирская девушка Амина, которая пленила и молодого охотника Акбулата, и вождя племени Таганая –великого повелителя гор. Свое сердце красавица не отдала ни тому, ни другому – влюбившись в свое отражение и забыв жениха Акбулата, Амина решила, что может заслонить собой саму луну, что держал на своих плечах могучий богатырь Таганай. Однако хорошее доброе сердце Амины не выдержало предательства (в нем жила любовь к одному лишь Акбулату) и выпрыгнуло из груди, разбившись о берег: сердце Амины получило озеро, приняв соответствующую форму, в воды которого она смотрелась, словно в зеркало, пока Акбулат и Таганай охотились далеко-далеко в горах. Теперь сердце Амины покоится на его дне.

Это, как, наверное, все уже поняли, – Зюраткуль, самое высокогорное озеро европейской части России, одна из ярчайших жемчужин Южного Урала. Увидев его однажды, не забудешь уже никогда. И будешь возвращаться на берега Зюраткуля снова и снова, притягиваясь, словно магнитом.

Амина, лишившись сердца, превратилась в камень. Его осколки еще можно увидеть на Каменном мысу. Акбулат тоже здесь. Он умер от горя и стал Большим Уваном - это «курганная гора» на Зюраткуле. А Таганай – известно где. После смерти Амины он покинул племя и ушел из него навсегда, чтобы держать на своих плечах луну.

Легенду о красавице Амине поведала Марина Фомина

На одном берегу Зюраткуля – рябины, на другом – валуны. И здесь тоже замешана любовь. Много-много лет назад дети вождей племен, живших на разных берегах, полюбили друг друга, но пожениться они не могли, все старейшины были против. Влюбленные стали встречаться тайно и решились на побег. Покинуть свои племена, чтобы навсегда быть вместе, юные возлюбленные решили в полнолуние, чтобы яркая луна освещала их путь. Однако старец-колдун из племени девушки узнал о готовящемся побеге и прочитал страшное заклятие. Юноша окаменел, а девушка, уже зашедшая в воду по колено, от горя превратилась в рябину.

«Поэтому весь берег Зюраткуля усыпан кустами рябины, которая по весне надевает свадебное платье, а по осени – так как свадьбы не случилось – льет в воду кровавые слезы: туда падают красные ягодки. А на другом берегу – валуны. Это возлюбленный девушки, с которым она так и не встретилась. Вот так и живут влюбленные в вечной печали на протяжении долгих веков», - рассказала грустную и трогательную историю челябинским журналистам, которые побывали здесь в четверг, 23-го сентября, методист отдела экологического просвещения национального парка «Зюраткуль» Наталья Третьякова.

Пресс-тур организовало Агентство международного сотрудничества Челябинской области, за что хочется сказать огромное спасибо – поездка получилась удивительной и, можно даже сказать, волшебной (одни шишки-обереги от тетки Шишиги, вобравшие в себя силу зюраткульских лосей, чего стоят!).

В национальный парк «Зюраткуль» мы - журналисты из пыльного, шумного, Челябинска, вырвавшиеся из его изрядно надоевшей суеты, - приехали утром четверга, сделав себе подарок на рабочей неделе. И сразу почувствовали по-настоящему теплый прием: на площадке рядом с новой входной группой экологической тропы «Малая медвежья» (это один из самых знаменитых на Южном Урале маршрутов, ведущих на хребет Зюраткуль) нас встречали начальник отдела экологического просвещения нацпарка Татьяна Брюханова, уже известная нам Наталья Третьякова и специалист по связям с общественностью «Зюраткуля» Марина Фомина.

После ритуала «Поклон на четыре стороны света» (лес в нашем лице приветствовал воду – также в нашем лице, вода - лес…) - он необходим, чтобы зюраткульская земля хорошо приняла гостей, то есть нас, - мы отправились в увлекательную и оказавшуюся чрезвычайно познавательной прогулку по новой экологической тропе «Тайны озера».

Собственно, знакомство с этим маршрутом, появившимся (как и многие другие новинки «Зюраткуля») благодаря национальному проекту «Экология», и было главной целью нашего путешествия. К слову, пресс-тур в нацпарк открыл Неделю туризма в Челябинской области.

Как же возникла идея создать «Тайны озера»?

«Мы придумали тропу, которая будет доступна и для пожилых людей, и для детей, и для всех тех, у кого ограниченное время, а познакомиться с озером очень хочется. Поэтому мы сделали тропу протяженностью всего полтора километра, до Каменного мыса, на протяжении километра положили деревянный настил. На маршруте есть стенды, раскрывающие некоторые тайны Зюраткуля. Познакомиться с ними могут туристы, которые прогуливаются здесь самостоятельно, без экскурсоводов», - рассказала Татьяна Брюханова, отметив, что тропа уже завоевала любовь туристов – летом их здесь было особенно много, и в основном пенсионеры (группа людей старшего возраста встретились и нам в ясный, погожий, солнечный день 23-го сентября).

Надо сказать, что во время прогулки по тропе, мы узнали немало и лесных тайн. Их нам открыла Татьяна Викторовна. Она показала, как отличить основные породы деревьев, что растут в национальном парке. Это ель и пихта. У пихты кора гладкая, у ели – шершавая.

Иголочки у пихты мягкие, плоские, имеют две грани, у елочки – короткие, очень острые, с четырьмя гранями.

Увидели мы и упавшую ель – роскошное дерево, возраст которого составляет тридцать-сорок лет. Корни елей – на поверхности, поэтому эти деревья могут так вот «вываливаться», если корни оголились. Очень легко ели могут и ломаться – если с озера идут сильные ветра.

Лес на Зюраткуле – здоровый, разновозрастной, его никогда не рубили, потому что стоит он в водоохранной зоне. Это девственный лес, проживший не меньше пятисот лет.

«Здесь хороший древостой, называется он первый ярус, под ним подрост. Рядом рябина. Лесники называют ее, как и растущие здесь березы, ивы и осины (или тополя дрожащие – таково ботаническое название осин), подлеском. А вот это – ведьмина метла», - Татьяна Брюханова показала на спутанные еловые ветки. По ее словам, причин этого явление – две: или дерево заболело, или это следствие генетической мутации (в данном случае Татьяна Викторовна склоняется ко второй версии, потому что больше деревьев со спутанными ветками поблизости нет).

В лесах Зюраткуля живут разные птицы и звери, растут грибы и самые разные ягоды – такие, как брусника, клюква, черника, малина, земляника, голубика. Украшением леса является рябина – священное дерево.

«Вы приехали к нам в день осеннего равноденствия. Сегодня отмечается праздник Рябинники. Первые заморозки у нас уже были, снег лежит, как вы видите. Испокон веков рябину, а вместе с ней и калину, собирали после первых заморозков. Тогда из ягод уходила горечь, они становились вкусными и полезными. Именно с Рябинников начинались заготовки, на этих ягодах люди делали и очень много заговоров. Сегодня мы сделаем два. Один убережет от дурных поступков и дурных людей вокруг. Нужно сказать соответствующие слова и добавить рябину в кисель (его для нас сварили из вишни – получился густой, вкусныйприм.). Второй заговор предпочитали женщины, а особенно незамужние девушки. Брали ягоды рябинки и калинки, съедали их (кисель тут не требуется) и говорили следующие слова: «Эти ягоды выросли на разных деревьях, но встретились. Так и я встречу свою половинку». Кому из вас что сегодня нужно, то и сделайте. Веточки рябины – священного дерева – можете носить с собой, в сумочке, например. Это очень сильный оберег, тем более сегодня полнолуние, день осеннего равноденствия. Раньше хозяйки обязательно держали рядом с зеркалом веточку рябины», - рассказала Наталья Третьякова.

Показали нам и сросшиеся, двойные деревья в лесу. Если прийти сюда вместе с любимым человеком и обнять такое дерево, в семье будет понимание, близость, не будет измен. Это словно два сердца в одно сплелись. Пока слушали рассказ про такие деревья, увидели и белочку.

А потом Татьяна Брюханова развеяла красивый миф о цветущем папоротнике. Сказала, что никто и никогда его не найдет, потому что это не цветковое растение и размножается папоротник с помощью маленьких коричневых спор, собранных в сорусах на листьях растения, которые называются вайя.

Еще один интересный факт (лучше особо не увлекаться) – желающие похудеть могут залить семена крапивы (рядом с всем известным растением мы также сделали короткую остановку) водкой и выпивать по ложечке настойки.

Также Татьяна Брюханова показала, как по-разному расправляются с еловыми шишками белки и дятлы.

«Белочка отрывает всю чешуйку, дятел долбит шишку, расшелушивает ее и бросает. Объедать до конца шишку эта птица никогда не будет. Во время прогулки по лесу можно много таких шишечек увидеть», - отметила Татьяна Викторовна (без нее на такое никто и внимание бы не обратил: шишка и шишка. А, оказывается, по ее виду можно определить, кто ею отобедал).

Дальше – мертвое дерево с внушительным дуплом. Это постарался черный дятел, или желна. Большая птица с красной шапочкой на голове. Погибшее растение заражено личинками – дятлу раздолье. Ешь – не хочу.

А еще мы отгадывали загадки про деревья (им посвящен отдельный стенд). На один вопрос умные журналисты ответили правильно, назвав лиственницей дерево, которое практически не боится воды и может годами и даже десятилетиями в ней находится, а по твердости лишь немного уступает дубу.

А вот следующий вопрос оказался труднее.

«Крошечное дерево с огромными пятиметровыми ветками. Ведет ползучий образ жизни. Редко поднимается выше десяти сантиметров в высоту. Подобный стиль жизни позволяет растению быть самым северным деревом в мире. Может жить в тундре», - на этот свой вопрос Татьяна Брюханова и ответила сама: арктическая ива. К огромному удивлению заезжих журналистов, она растет на Нургуше (самая высокая точка не только национального парка «Зюраткуль», но и всего Южного Урала). Более того, на Нургуше можно встретить и карликовые березы.

Показали нам и водоросли на дереве (точнее симбиоз с грибами). Оказывается, водоросли, как и грибы, - повсюду. Даже снежные есть.

Также увидели мы чудодейственную бородатую уснею (свисающий со ствола дерева лишайник, который, растерев, можно приложить к ране, а приняв внутрь, сбить температуру – такой вот удивительный природный антибиотик). Уснея бородатая растет очень медленно, внимание к ней туристов сотрудники нацпарка стараются не привлекать – по понятным причинам.

На новой экотропе очарованным странницам, то есть нам, встретился и большой муравейник – его крупные черные обитатели еще не уснули. Когда придет время, запечатаются изнутри и будут зимовать в тепле.

Также познакомились мы (а особенно отважные – даже потрогали) и с дрожалкой оранжевой. Это гриб, паразитирующий на своих собратьях. Обладает широким спектром полезных (противораковых) свойств. В Японии дрожалку оранжевую очень уважают и даже варят из нее супы.

И вот, наконец, наверное, самый волшебный ритуал. Повязывание разноцветных ленточек на сосновые шишки, которые добрая и неравнодушная тетка Шишига собрала на лосиных тропах, чтобы через Наталью Третьякову передать нам. Вобравшие в себя силу лесных великанов, рогатых исполинов, эти шишки являются оберегом для путешественников: чтобы не заблудились, не попали в беду, не наткнулись на дикого зверя.

Мы пошли дальше – Наталья Третьякова раздала всем нам ленточки разных цветов, каждая из которых что-то символизировала: любовь, здоровье, удачу, долголетие, достаток. Повязывая на шишку красную ленту, мы дружно кричали: «Любовь приди», повязывая фиолетовую – призывали удачу. И так далее. Наконец обереги были готовы. Кто-то спрятал свою шишку в сумку (как автор статьи), кто-то повесил на шею – желающим раздали для этого тесьму.

А еще в этот удивительный день была прогулка по самому озеру. Тут все разбрелись кто куда. Каждому хотелось побыть наедине с собой, своими мыслями, сделать фото на память рядом с пронзительно синей водой. Мечтательно посмотреть на горы на другом берегу, просто подумать, раствориться в этом магическом месте, попадая в которое, ты каждый раз чувствуешь, что вернулся домой, а, уезжая, всегда оставляешь здесь частичку себя.

Нургуш, Лукаш, Большой и Малый Уваны, между которыми проходит хребет Суук, Ведьмина гора, где случаются аномалии (на Ведьминой горе шалят компасы, люди там легко теряются), хребет Зюраткуль, который начинается от поселка Магнитского и заканчивается Голой сопкой - это южная конечность Зюраткуля… Смотреть бы и смотреть на эти горы, слушать бы и слушать рассказы о них… Сидеть бы и сидеть на берегу озера, имеющего больше десятка имен (все они перечислены на стенде – приезжайте в нацпарке и узнаете обо всех).

К слову, романтически настроенная молодежь любит подниматься на вершины в ночное время и, ложась на спину, смотреть на звезды, которые, кажется, вот-вот упадут прямо в руки.

Есть и охотники до горного хрусталя – его на Зюраткуле хватает. Самые везучие до сих пор нет-нет, да и находят камушки с отпечатками древних растений и ракушки. Для поисков – а вдруг и вам повезет – нужно отправиться на Каменный мыс. Это конечная точка тропы «Тайны озера». Мы туда добраться не успели – время было ограничено.

Добрые сотрудницы нацпарка приготовили для нас разные травы – чтобы в преддверии холодов мы укрепляли организмы: малину, лесную мяту, дикую смородину, душицу, уже ферментированный иван-чай и даже перемолотую чагу, которая по своему составу очень близка к крови человека – если употреблять ее постоянно, раком не заболеешь.

Все эти травы можно смело заваривать вместе, даже чагу добавить туда же можно и – хвойную веточку (их нам тоже подарили). Только вот заваривать нужно не в кипятке, иначе витамин С, которого во всем этом великолепии в избытке, потеряет свои полезные свойства.

Кстати, веточки пихты мы применили прямо на Зюраткуле – только не вовнутрь употребили, а окунули в воды озера и побрызгали на себя, чтобы капельки попали на тело и волосы. Теперь мы сюда точно вернемся. Хотя, думается, это случилось бы и без проведения обряда – Зюраткуль всегда ждет, всегда зовет к себе. Сколько бы времени ты не виделся с ним, рано или поздно все равно обязательно вернешься к нему.

Если убрать лирику. В настоящее время в национальном парке кипит работа – здесь активно воплощают в жизнь нацпроект «Экология». Установлены красивые, добротные ворота, строятся новые визит-центры, теплые комфортные туалеты с горячей водой, кабинками «М» и «Ж», устанавливаются конструкции для будущих информационных баннеров, возводятся в изрядном количестве навесы, ставятся большие беседки, устанавливаются барбекю-зоны с печками внутри, чтобы не было риска распространения огня (все это будет совершенно бесплатно для туристов), готовится место под стоянки для автомобилей (как сказала Марина Фомина, это будут огромные пространства – машинам и автобусам больше не придется парковаться вдоль обочины на много метров вдаль).

Кроме того, территорию расчищают от старых лодок – в будущем у «Зюраткуля», к огромной радости любителей водных прогулок, появится лодочная станция с прокатом плавсредств.

Отдельное слово – о подарке маленьким гостям нацпарка: для детей здесь строят корабль. Тот момент, когда темно-коричневый красавец расправит паруса, уже не за горами.

Большая благодарность – за обед. Изумительный борщ со свежайшими чесночными пампушками, курочка с гречкой, удивительный травяной чай – трапеза в деревянном доме с половицами, в уютной, по-настоящему домашней обстановке, стала достойной и такой же вкусной, как весь день, проведенный на Зюраткуле.

Чудеса не закончились и на обратном пути. На краю леса нам встретился безмятежный заяц с очень хорошим аппетитом, который, кажется, не очень возражал против того, чтобы его фотографировали и снимали на камеру.

 

Автор: Евгения Александрова
Зюраткуль
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Лента новостей

24.09.2021 12:48

В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому

24.09.2021 12:30

В Челябинске сотрудница банка украла деньги умершего вкладчика

24.09.2021 12:16

В Челябинской области число случаев ковида превысило 95 тысяч

24.09.2021 12:13

ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

24.09.2021 11:48

В Челябинской области вводится новый порядок оказания онкологической помощи

24.09.2021 11:37

Областное правительство постановило изъять пернатых обитателей челябинского зоопарка

24.09.2021 11:26

ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию на общероссийской выставке в Казани

24.09.2021 11:20

Пенсионерку из Челябинска парализовало после того, как ее сбил лихач на электросамокате

24.09.2021 10:50

В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы

24.09.2021 10:22

Какие тайны скрывает Зюраткуль

24.09.2021 10:16

Челиндбанк будет предоставлять льготные кредиты на цифровизацию и автоматизацию

24.09.2021 10:12

Челябинская таможня готова к труду и обороне

24.09.2021 09:57

Кредиты, поддержка и органы: о чем говорил челябинский бизнес на финансовом форуме

23.09.2021 22:04

В четверг произошла вспышка на Солнце, ставшая четвертой по силе в 2021 году

23.09.2021 21:33

Подарок для южноуральцев от рано ушедшего «бабьего» лета

23.09.2021 20:52

ММК продолжает ESG-трансформацию

23.09.2021 20:39

Инспекторы минэкологии задержали браконьеров за убийство косуль в Анненском заказнике

23.09.2021 18:50

В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

23.09.2021 18:05

ВТБ: жители УрФО вдвое увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон»

23.09.2021 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября

23.09.2021 17:15

После сезона ремонтов жители одного из домов в Челябинске остались без отопления и горячей воды

23.09.2021 15:47

Для ХК «Металлург» также сделали послабление по числу зрителей, но на игры пустят лишь с QR-кодом

23.09.2021 15:41

На Южном Урале стартовала традиционная Универсиада вузов

23.09.2021 15:39

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрываемых на карантин

23.09.2021 14:29

В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом

23.09.2021 14:28

В Челябинске полуторагодовалый малыш умер, предположительно глотнув ацетона

23.09.2021 14:17

Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно

23.09.2021 14:11

Челябинский театр кукол собирает мусор для экологической «Русалочки»

23.09.2021 13:27

На территориях присутствия РМК очистят берега семи водоёмов

23.09.2021 13:21

Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

23.09.2021 12:09

Южноуральские подростки создали фотовыставку о жизни Челябинска

23.09.2021 12:07

В Копейске обнаружены две минометные мины

23.09.2021 11:35

В Челябинске аварийное здание может стать причиной аварий на трамвайных сетях

23.09.2021 11:15

В Челябинске после вмешательства прокуратуры коммунальщики закрыли люк

23.09.2021 10:49

В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом

23.09.2021 10:40

Ночной пожар в Челябинске унес жизнь мужчины

23.09.2021 10:28

Жители Челябинска жалуются на запах гари и ухудшение самочувствия

23.09.2021 10:21

Текслер: Каждая история спортсмена-паралимпийца — это история преодоления

23.09.2021 10:00

Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды

22.09.2021 22:52

В Челябинской области уточнят порядок установления пониженных налоговых ставок для предпринимателей

22.09.2021 21:02

В Челябинской области продолжается эксперимент по квотированию выбросов

22.09.2021 18:27

В Челябинской области откорректируют закон «О земельных отношениях»

22.09.2021 18:09

НМУ в шести городах Челябинской области продлены еще на двое суток, в одном – на сутки

22.09.2021 18:02

В четверг в Челябинской области - ночные заморозки, без осадков

22.09.2021 17:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября

22.09.2021 17:47

Врач-инфекционист назвал список анализов после COVID-19

22.09.2021 17:29

Депутаты оценили состояние и перспективы газификации в Челябинской области

22.09.2021 16:51

Частный инвестор подарил северо-западу Челябинска футбольные поля с вечерним освещением

22.09.2021 16:48

ВТБ в два раза ускорил оформление кредитов

22.09.2021 16:07

В Миассе сгорел приют для животных

22.09.2021 15:44

В Челябинске мошенники в мессенджерах выставляют свои фото в форме сотрудников полиции

22.09.2021 15:43

До конца 2021 года переименуют автовокзалы в Челябинске и перераспределят пассажиропотоки

22.09.2021 15:28

Глазами челябинки: что почем в северной Испании

22.09.2021 15:23

За громкую музыку ответят: водителей «шумных» автомобилей будут штрафовать

22.09.2021 15:21

На дороги Челябинска вышел «Родительский патруль»

22.09.2021 15:20

Почему без каски? Челябинцы бурно обсуждают визит лося в промзону Металлургического района

22.09.2021 14:42

В Ленинском районе на сутки отключат воду

22.09.2021 14:40

В Челябинске временно изменена схема движения в районе Труда-Кирова

22.09.2021 14:39

В Заксобрании обсудили готовность Челябинской области к отопительному сезону

22.09.2021 14:04

В Миассе возле станции скорой помощи машина провалилась в яму

22.09.2021 14:02

Дмитрий Табарчук собрал 600 тысяч рублей для больного ребенка из Челябинской области

22.09.2021 13:50

В Сосновском районе в аварии пострадал пятилетний ребенок

22.09.2021 13:43

В Челябинской области на четверть выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

22.09.2021 13:40

В Челябинске у сироты забрали пенсию, которую он получал после гибели родителей

22.09.2021 13:08

В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской

22.09.2021 12:58

Фестиваль «Джаз на большом органе» завершится грандиозным гала-концертом

22.09.2021 12:52

Клиенты ВТБ в Челябинской области получили по программе «семейной ипотеки» свыше 1 млрд рублей

22.09.2021 12:28

Краеведческая сенсация: Челябинск начала XX века глазами Анны Николаевны Неаполитановой

22.09.2021 11:57

В Челябинской области не снижается число ежесуточно выявляемых случаев ковида

22.09.2021 11:44

Южноуральские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия»

22.09.2021 11:36

Челябинская область получит 39 новых школьных автобусов до конца 2021 года

22.09.2021 11:24

Снежинец, который уговорил девочек-подростков употреблять наркотики, пытался оспорить приговор

22.09.2021 11:03

В Челябинске мужчина упал в открытый колодец

22.09.2021 11:00

О паломнических миссиях в село Булзи узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

22.09.2021 10:59

В Магнитогорске таксист лишился иномарки, решив попить кофе

22.09.2021 10:57

ММК презентует на международном форуме в Самаре широкую линейку металлопродукции

22.09.2021 10:56

В ночь с 22 на 23 сентября наступит День осеннего равноденствия

22.09.2021 10:07

Уникальные находки археологов ЧелГУ украсят выставку в историческом музее

22.09.2021 09:58

Выводы общественности: жители Челябинска стали меньше мусорить в городском бору

22.09.2021 09:48

Завершение рекультивации челябинской свалки отметят гонкой с препятствиями

22.09.2021 09:32

«По ту сторону греха»: в Челябинск приедет знаменитый театр балета Бориса Эйфмана

21.09.2021 19:48

НМУ установились на территории шести городов Челябинской области

21.09.2021 19:34

В среду в Челябинской области без осадков

21.09.2021 19:21

В Челябинской области увеличат штатную численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних

21.09.2021 18:58

В Челябинской области будут ежегодно индексировать размер пособия при рождении ребенка

21.09.2021 18:52

В Челябинской области вырастет число льготников по транспортному налогу

21.09.2021 18:46

В Челябинской области устранят разрыв в предоставлении выплат многодетным

21.09.2021 17:22

Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября

21.09.2021 16:45

Челябинцам покажут золото гуннов

21.09.2021 16:41

Песни для души: в Челябинске и Екатеринбурге в октябре состоятся концерты творческого союза «ДИВЬЯРОСА»

21.09.2021 16:35

«Путинские» выплаты малоимущая семья из Еманжелинска получит только после вмешательства прокуратуры

21.09.2021 16:27

Четыре банка выдали челябинке два с половиной миллиона рублей, которые она перевела мошенникам

21.09.2021 16:26

Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя

21.09.2021 16:25

С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»

21.09.2021 16:22

Семью депутата Колесникова могут привлечь по долгам аптеки «Классика»

21.09.2021 15:47

В минэкологии опровергли информацию об обысках в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»

21.09.2021 15:05

Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов на сто процентов

21.09.2021 15:04

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

21.09.2021 14:54

В Чебаркуле открывают базу для лечения пациентов с ковидом

21.09.2021 13:45

Прокуратура Усть-Катава заставила чиновников взяться за ремонт дорог