Каким будет август 2021 года в Челябинской области

Начало завершающего месяца лета – августа – обещает быть жарким, остальная часть месяца – теплой, местами будет чувствоваться легкое дыхание осени. Дождливых дней будет не менее трети.

По данным Gismeteo, в первые пять-семь дней месяца воздух будет прогреваться до плюс 30 и выше градусов. Затем жара немного спадет.

Начало второй декады, по данным meteonovosti, будет прохладным – температура в дневные часы плюс 13-17 градусов (по другим источникам – около 20 градусов), затем - столбик термометра будет преодолевать 20-градусную отметку. Конец месяца также может быть прохладным.

Дожди вероятны во второй половине следующей недели, в начале второй и третьей декад месяца.

Август – завершающий месяц календарного лета. В народе август называли «серпень», «жнивень». Дни стоят еще жаркие, но темнеет уже заметно раньше.

В метеорологии летний период заканчивается при устойчивом переходе средней суточной температуры воздуха через +15 градусов в сторону понижения температуры. В северо-западных районах области переход температуры через 15 градусов происходит во второй декаде августа, в центральных и южных районах - наблюдается в конце месяца.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в августе в регионе составляет 16-17 градусов, в горных районах области - 14-15 градусов. В теплые годы она достигает 18-22 градусов, в холодные - 10-14 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33-37 градус, в Челябинске - 36 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равен минус 1-4 градуса, в Челябинске – 0 градусов. Во второй и третьей декадах августа есть вероятность возникновения заморозков в воздухе и на поверхности почвы.

Осадки по территории области распределяются неравномерно. Больше осадков выпадает в северной половине области 68-80 миллиметров. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 36-60 миллиметров. В Челябинске в августе 1931 года выпало 368% месячной нормы осадков, а в 1929 году – 11% месячной нормы осадков. Максимальная продолжительность дождя в Челябинске составляет 127 часов.

В августе начинается сбор урожая овощей и фруктов. Самый разгар жатвы. В первый Спас - медовый - пчеловоды несут мед в церковь и там освящают его. Устраиваются крестные ходы и служатся молебны. В этот день можно есть мед. В праздник второго Спаса - яблочного - крестьяне собирали в садах яблоки, обычно им помогали дети. В этот день в церкви освящали собранные фрукты и ягоды. Потом с величальными песнями приносили плоды в дом. Последний Спас в августе - ореховый.

В народе отмечают, если кроты выходят из-под земли, то ожидается ухудшение погоды. Если ласточки купаются и тревожно летают, то в гнездо, то из гнезда - быть дождю. Если листья деревьев показывают свою изнанку - быть дождю. Если лягушки прыгают на берег и квакают днем, то будет дождь. Какова погода в Ильин день, такой она будет и 27 сентября. Если седьмого августа утренник холодный, то и зима ожидается холодной. Если в августе листья на деревьях желтеют снизу, то ранний сев будет хорошим.