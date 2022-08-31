Календарная осень наступит первого сентября, астрономическая – 22 сентября

В четверг, первого сентября, наступит первый день календарной осени. Астрономическая осень начинается в день осеннего равноденствия. Но еще раньше в Челябинскую область придет осеннее ненастье. Холодная, пасмурная осенняя погода в регионе прогнозируется уже в ближайшее воскресенье, четвертого сентября. Правда, лето, путь и «бабье» еще обещает вернуться.

Как сообщили в московском планетарии, в 2022 году день осеннего равноденствия наступит 23 сентября. «В 04:03 по московскому времени 23 сентября дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В северном полушарии наступит астрономическая осень», - пояснили в планетарии.

Метеорологическая осень длится 91 день – с первого сентября по 30 ноября. Астрономическая осень – от 89 до 93 дней.

«Четвертого сентября на территории Челябинской области установится прохладная осенняя погода», - сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в северных районах Челябинской области (в том числе и в Челябинске) похолодание начнется уже в субботу, третьего сентября. Днем синоптики обещают лишь 19-24 градуса (в четверг и пятницу – 31-34 градуса). В ночь на воскресенье – плюс 6-11 градусов, днем 11-16 градусов по всей территории области.

«В рабочий период следующей недели существенные осадки маловероятны, температура с пятого по девятое сентября ночью плюс 4-9 градусов, возможно понижение в отдельных районах до слабых заморозков, днем 10-15 градусов», - уточнила Галина Шепоренко.