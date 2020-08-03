Карен Даллакян заступился за рысей, отстрел которых разрешили в Челябинской области

Известный челябинский ветеринар, создатель и руководитель приюта диких животных и птиц "Спаси меня" Карен Даллакян обратился к главе региона Алексею Текслеру по поводу подписанного постановления, разрешающего отстрел рысей.

По мнению зоозащитника, краснокнижному животному необходимо всячески помогать выживать, нужно приумножать популяцию вида, а не способствовать его исчезновению.

В комментарии к своему обращению Карен Даллакян говорит о том, что документ узаконивает смерть шести процентов редких кошачьих, обитающих в Челябинской области.

По словам зоозащитника, существует целый ряд факторов, напрямую влияющих на ежегодное сокращение рысей: лесные пожары, вырубка лесов, браконьерство. Теперь к этому прибавился легализованный отстрел диких животных.

Фото со страницы Карена Даллакяна в ВКонтакте