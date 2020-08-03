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Карен Даллакян заступился за рысей, отстрел которых разрешили в Челябинской области

Среда обитания
Сегодня, 09:49
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Известный челябинский ветеринар, создатель и руководитель приюта диких животных и птиц "Спаси меня" Карен Даллакян обратился к главе региона Алексею Текслеру по поводу подписанного постановления, разрешающего отстрел рысей. 

По мнению зоозащитника, краснокнижному животному необходимо всячески помогать выживать, нужно приумножать популяцию вида, а не способствовать его исчезновению.

В комментарии к своему обращению Карен Даллакян говорит о том, что документ узаконивает смерть шести процентов редких кошачьих, обитающих в Челябинской области. 

По словам зоозащитника, существует целый ряд факторов, напрямую влияющих на ежегодное сокращение рысей: лесные пожары, вырубка лесов, браконьерство. Теперь к этому прибавился легализованный отстрел диких животных. 

Фото со страницы Карена Даллакяна в ВКонтакте

 

 

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