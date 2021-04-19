Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заму Максиму Куляшову организовать проведение инвентаризации всех высаженных в городе деревьев, кустарников и газонов, находящихся – согласно условиям контрактов – на гарантии.

Аналогичное поручение мэр дала и главам районных администраций южноуральской столицы.

Помимо зеленых насаждений, градоначальница дала задание проверить все объекты благоустройства прошлого года и устранить недостатки, если таковые будут выявлены.

«Посмотрите, вдруг что-то сломалось, потеряло внешний вид, вдруг где-то краска облезла», - сказала Наталья Котова.

Мэр предупредила, что после майских праздников объедет все объекты благоустройства, сделанного в Челябинске в 2020-м году, и проверит, как были выполнены (и были ли выполнены) ее поручения.

Проверить состояние зеленых насаждений, высаженных в недавнее время, Наталья Котова поручила, а кто проконтролирует обрезку взрослых деревьев во дворах южноуральской столицы, в результате которой они несчастные растения или становятся похожи на рогатки, или превращаются в безжизненные «столбы» без единой веточки?! Напомним, сейчас жители Челябинска дружно оплакивают деревья, растущие у стен 31-го лицея и лишившиеся своих крон, и, конечно, поругивают власть.