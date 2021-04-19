19.04.2021
Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
19.04.2021
В Челябинской области число ковидных баз сократилось до 13
19.04.2021
Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор
19.04.2021
В Челябинской области нашли тело подростка
19.04.2021
Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
19.04.2021
Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
19.04.2021
Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы
16.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Текслер: Время безумного строительства в Челябинске прошло
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021