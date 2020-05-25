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Котова потребовала, чтобы в Челябинск избавили от засохших деревьев

Среда обитания
Сегодня, 12:36
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по дорожному хозяйству Максиму Куляшову провести претензионную работу с подрядчиком, который занимался санитарной обрезкой деревьев в городе. Акты выполненных работ будут подписаны только после устранения всех недостатков. Засохших деревьев на улицах города быть не должно.

Об претензионной работе с подрядчиками Наталья Котова заявила сегодня, 25 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации.

«Необходимо пройти все улицы и те дефекты, которые не были видны, пока на деревьях не появились зеленые листочки, нужно, чтобы подрядчик устранил. Сухих деревьев быть не должно. Только после устранения всех недостатков подписывайте акты выполненных работ», - сказала своему заму по дорожному хозяйству Максиму Куляшову Наталья Котова.

Напомним, на прошлых выходных на проспекте Ленина проводилась замена угасающих деревьев с засыхающими вершинами и/или подверженной гниению сердцевиной. Было спилено 80 погибших деревьев. Но челябинцы были не в курсе, почему производились подобные работы, и это вызвало гнев и возмущение среди населения. Сейчас ао северной стороне проспекта Ленина взамен спиленных лип уже высадили здоровые деревья.

Всего в 2020 году на проспекте Ленина вместо 80 погибших будет высажено в общей сложности около 227 новых деревьев, в основном липы и яблони.

Как сообщил заместитель главы Челябинска Максим Куляшов, в новые липы также уже высажены на улице Комарова. В ближайшее время будет происходить посадка на улицах Карла Маркса, Советской и Кирова.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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