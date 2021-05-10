Красавец-альпака Еремей из челябинского зоопарка ищет стилиста

Красавец-альпака Еремей из челябинского зоопарка нуждается в услугах парикмахера. Сотрудники муниципального учреждения решили помочь своему подопечному в поисках того самого мастера на все руки, который сделает из Еремея настоящую звезду.

«Постриги альпаку - получи (плевок) массу положительных эмоций», - шутят работники зоопарка (плеваться Еремей вообще-то любит, но ему не позволят).

Сотрудники зверинца отмечают, что работа над имиджем альпаки - это великолепный шанс для все тех, кто уже натренировался на кошках-собаках-людях, научиться чему-то большему.

От парикмахера, готового расправиться с шевелюрой Еремея, требуется на так-то много, по словам организаторов события: «Инструмент, с которым вы привыкли работать (напоминаем, что у альпака очень мягкая шерсть); стильная стрижка по всему периметру Ерёмушки»; готовность к чему-то новому в своей жизни».

В свою очередь, работники зоопарка предоставляют мастеру «гуманно зафиксированного Еремея»; отсутствие альпачьих плевков настолько, насколько это возможно; шутки-прибаутки и шквал хорошего настроения».

«Ну и, конечно же, фоточки красавца Еремея «до» и «после» вместе с мастером и всяческие восхваления вашего таланта перед нашими подписчиками и посетителями. Если стрижка будет совсем шикарная, то мы даже готовы разместить на вольере альпака табличку с информацией о Вас, как о талантливом специалисте в области укрощения шерсти и волос», - вот такая приятная перспектива ждет того, кто отважиться поработать с растительностью на теле Еремея.

По всем вопросам относительно этого конкурса-мероприятия можно обратиться на почту учреждения: metodist@chelzoo.ru.