Леса Челябинской области защитят от самовольных захватов

В Челябинской области в этом году установят границы лесничеств для защиты лесов от самовольных захватов.

Границы лесничеств Южного Урала определят в рамках выполнения государственного задания специалисты филиала Рослесинфорг «Поволжский леспроект». Работы пройдут на территории десяти лесничеств общей площадью свыше 1,4 миллиона гектара с целью установить и юридически закрепить границу конкретного лесничества, принадлежащего государству.

«Сведения вносятся в ЕГРН и появляются на публичной кадастровой карте. Полученные данные гарантируют защиту государственных интересов нашей страны, исключая возможность незаконного отчуждения или неправомерного использования лесного фонда. Если после определения границы кто-то попытается поставить на учет земельный участок, который пересекает границу лесничества, такому заявителю откажут в постановке на учет», - пояснил директор Поволжского леспроекта Павел Лебедев.

В процессе работы специалисты Поволжского леспроекта используют сведения Государственного лесного реестра, Федерального фонда пространственных данных, Фонда данных землеустройства, карты и планы лесонасаждений, а также данные дистанционного зондирования Земли.

«Рослесинфорг занимается установлением границ лесничеств в Челябинской области с 2015 года. За это время специалисты провели работы в 12 лесничествах на территории более 3,7 миллиона гектаров. В этом году работы по проектированию лесничеств в регионе, как и в целом по России, будут завершены», - сообщил Павел Лебедев.

Всего в 2022 году Рослесинфорг проведет работы на территории 136,4 миллиона гектаров в 221-м лесничестве 41-го субъекта РФ. В 2023 году границы лесничеств будут внесены в ЕГРН.