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Март в Челябинской области не будет баловать теплом

Первый месяц весны в Челябинской области не будет баловать южноуральцев теплом. Ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем.

По данным Gismeteo, ежедневно в ночные часы будут отмечаться минусовые температуры. Предстоящей ночью и в ночь на Международный женский день столбик термометра будет подбираться к отметке минус 20 градусов.

К концу наступившей рабочей недели ночью может подморозить до минус 10-16 градусов, а в третьей декаде марта столбик термометра в ночные часы может отпускаться до минус 16-20 градусов и днем будут отрицательные температуры воздуха. В начале второй декады марта по ночам может быть еще морознее.

По долгосрочным прогнозам, плюсовые температуры воздуха на Южном Урале ожидаются в дневные часы только к концу марта.

Осадки в виде снега и мокрого снега с дождем ожидаются в первой и второй, а также завершающей неделе марта.

Как сообщает челябинский гидрометцентр, средняя температура воздуха в марте в Челябинской области составляет минус 7-9 градусов. В теплые годы она повышается до минус 1-2 градусов, в холодные – опускается до минус 10-18 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12-17 градусов, в городе Челябинске – плюс 15 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха при установлении морозов составляет минус 36-42 градуса, в городе Челябинске - минус 36 градусов. Число дней с оттепелью 5-7, с сильными морозами ниже минус 30 градусов – 1.

В марте, в северной половине области выпадает 24-35 миллиметра осадков. В этом месяце 1-3 дня наблюдаются смешанные осадки (мокрый снег с дождем). Количество твердых осадков (снег) колеблется от 14 до 33 миллиметров. Максимальная продолжительность осадков в городе Челябинске составляет 184 часа. Высота снежного покрова к концу марта составляет в среднем 12-20 сантиметров, в горных районах – 40-45 сантиметров.

Март - первый весенний месяц, в народе его называют «протальником», «грачником». Морозы в марте держатся недолго. Небо часто яркое, голубое. На 22 марта приходится весеннее равноденствие: долгота дня становится равной долготе ночи.

В марте на Руси происходило «заклинание весны». Это древний языческий обряд, с которым народ встречал весну, прилет птиц. После 22 марта обычно вешали скворечники.

Длинные сосульки в марте предвещают холодную, затяжную весну, короткие - непродолжительную, дружную весну; частые туманы в марте предвещают дождливое лето; большие ручьи в марте - к большому разливу весной, и наоборот; снег быстро тает, и вода бежит дружно - к мокрому лету.