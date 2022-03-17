Минэкологии: «Дымка» на Челябинском пока не рассеивается, превышения ПДК вредных веществ нет

Министерство экологии Челябинской области в ответ на жалобы челябинца о неприятном запахе в районе ЧМЗ завило, что на данный момент никаких превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено. При этом «дымка» над промышленными предприятиями города пока сохраняется.

Напомним, сегодня житель Челябинска пожаловался на запах тухлых яиц, который ощущается в воздухе Металлургического района Челябинска.

«На данный момент превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, - отметили в минэкологии на жалобу челябинца и пояснили. - В настоящее время на улице стоит морозная безветренная погода, над промышленными предприятиями наблюдается «дымка», которая пока не рассеивается.

В Челябинске неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в воздухе, сохраняются уже неделю - с 10 марта. НМУ пока прогнозируют до 19 часов 17 марта.

«Стационарные посты в жилых районах, где ситуация стабильна (все показатели находятся в пределах допустимых значений), и передвижные лаборатории в зонах влияния предприятий работают в постоянном режиме, - заверяют в минэкологии. - Инспекторы регионального экологического надзора проводят регулярные рейдовые мероприятия. В случае выявления превышений будут приняты все необходимые меры реагирования».

Министерство экологии призывают южноуральцев сообщать им обо всех фактах нарушения природоохранного законодательства, вызвавшего загрязнение, отравление или заражение окружающей среды. В ведомстве заверяют, что по каждому обращению будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством. Интернет-приемная Министерства экологии.