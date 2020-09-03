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Минэкологии исключает часть «Зигальги» из территории охотничьего угодья

Среда обитания
Сегодня, 11:12
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Территория национального парка «Зигальга» (Челябинская область) перестанет быть частью охотничьего угодья «Катав-Ивановское», откуда ее исключает минэкологии региона.

Положение о «Зигальге, в котором определены задачи национального парка, установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей в отношении заповедной, особо охраняемой, рекреационной зон и зоны хозяйственного назначения, вступит в силу пятого сентября. Документ утвержден минприроды РФ.

Как напоминает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, часть территории нацпарка совпала с частью территорией охотхозяйства «Катав-Ивановское». Министерство экологии обратилось в областное общество охотников и рыболовов с предложением добровольно отказаться от той территории охотугодья, что вошла в «Зигальгу».

Получив отказ, министерство подготовило обращение в Арбитражный суд Челябинской области. В настоящее время ведется работа по исключению территории в судебном порядке.

«Национальный парк – это территория с особыми условиями. Здесь действуют жесткие правила посещения. Напоминаем об этом всем жителям. Особенно охотникам и туристам. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы, исправительные работы и другие меры административной и уголовной ответственности. Особенно строго преследуется охота, которая на территории парка считается незаконной», - подчеркнул замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он отметил, что на территории нацпарка в числе прочего запрещается промысловая, спортивная и любительская охота; нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, с добытыми объектами животного мира и полученной из них продукцией; нахождение с собаками (за исключением использования собак при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, а также нагонка и натаска собак.

За незаконную охоту на особо охраняемой природной территории согласно статье 258 УК РФ можно получить как большой штраф, так и реальное лишение свободы.

 

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