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Минэкологии не планирует расширять мусорный полигон в Копейске

Среда обитания
Сегодня, 16:13
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Автор: 
Инна Шемаева

Жители поселка Старокамышинск (Копейск, Челябинская область) пожаловались в СМИ, что министерство экологии региона планирует расширить мусорный полигон предприятия АО «Втор-Ком». По их данным, организация постоянно пытается в обход мнения населения «протащить» проект по увеличению полигона.

Жители Старокамышинска утверждают, что по разработанной территориальной схеме 2020-го года к ним планируют возить мусор из Челябинска, Копейска, Еткуля, Еманжелинска, Коркино. Поток мусора будет увеличен с 40 тысяч тонн до 350 тысяч тонн в год.

«Уже имеющаяся свалка эксплуатируется с нарушениями, в частности - полигон находится на месторождении угля, у него отсутствуют разрешительные документы, а все имеющиеся лицензии получены без обосновывающих документов. Полигон расположен на затопленных шахтах, и мусор постоянно топит. На объекте периодически возникают пожары, которые все списывают на горящее шламохранилище на озере Курочкино», - сообщили жители.

В министерстве экологии по Челябинской области ответили на претензии населения.

«Первое, что необходимо отметить, это не планы министерства экологии, это инвестиционные проекты предприятия АО «Втор-Ком». Второе - речь идет не о полигоне, а о перерабатывающем комплексе, на котором будет осуществляться максимальное извлечение полезных компонентов из твердых коммунальных отходов - не менее 40 процентов. И третье - реализация этого инвестиционного проекта, то есть строительство объектов, будет возможна после проведения инженерных изысканий, разработки проектной документации, проведения общественных обсуждений и получения положительных заключений Госэкспертизы», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

При этом известно, что жители Старокамышинска готовятся собирать народный сход и протестовать против расширения свалки и размещения отходов, а также направить обращения губернатору Челябинской области и в министерство экологии региона. Также они уже обратились за помощью к местным депутатам.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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