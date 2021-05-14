14.05.2021
ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
14.05.2021
Южноуральские участковые не дремлют
14.05.2021
В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
14.05.2021
В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
14.05.2021
В Челябинской области в разгаре посевная кампания
14.05.2021
В Челябинске владелец сам демонтировал пять киосков
Мой адрес - не дом и не улица: челябинские дома постепенно становятся «безымянными»
14.05.2021
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Наталья Котова положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта
12.05.2021
Зеленый эксперимент: Челябинск может превратиться в мини-питомник тюльпанов для самого себя
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021