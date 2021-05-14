Мой адрес - не дом и не улица: челябинские дома постепенно становятся «безымянными»

В Челябинске есть определенная проблема с адресными табличками на зданиях – со временем стираются или слова, или цифры, или сразу то и другое. Указатели выглядят неряшливо, а прочитать адрес на некоторых домах вообще не представляется возможным.

На одной только улице Цвиллинга таких «потрепанных жизнью» табличек изрядное количество. К счастью, читаемых все-таки гораздо больше.

Есть практически не читаемые адреса и на Ленина (перекресток с Цвиллинга).

На доме по Коммуны, напротив здания областного правительства, на табличке прописана улица, а номер дома стерт.

На здании по Цвиллинга, где размещается выставочный зал Союза художников России, на месте указателя – пробел.

К слову, ответственные лица так и не привели в порядок остановку «Горсад имени Пушкина» - буквы «А» по-прежнему не хватает. А «С» все так же висит вверх ногами (хорошо хоть колодец у входа в парк наконец-то закрыли).

С другой стороны улицы Цвиллинга остановка «Горсад имени Пушкина» выглядит куда лучше: она новая современная, а вот адресная табличка за павильоном - словно лохмотья в рамке. Номер дома можно рассмотреть с большим трудом, как, собственно, и прочитать название улицы.

Гости Челябинска, не знающие город, могут испытывать затруднения, разыскивая тот или иной дом.