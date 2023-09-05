На 700 метрах дороги в Ленинском районе Челябинска ликвидируют пучинообразование

В Ленинском районе Челябинска отремонтируют дорогу между улицами Горелова и 1-й Трубосварочной протяженностью 700 метров.

Начальная цена контракта на ремонт данного объекта улично-дорожной сети города составляет 28 559 749,61 рубля. Прием заявок от желающих получить этот муниципальный контракт ведется с четвертого по 12 сентября.

В срок до первого ноября текущего года подрядчик, выигравший аукцион, должен будет ликвидировать на объекте пучинообразование (на площади 2700 квадратных метров), восстановить дорожную одежду, нанести горизонтальную дорожную разметку термопластиком, установить дорожные знаки.

Как отмечается в технической документации, сначала подрядная организация должна выполнить ремонтные работы на одной половине проезжей части - при систематическом движении транспорта по другой.