На челябинском Голубом карьере собрали более двухсот кило мусора

На берегу Голубого карьера в челябинском городском бору во время субботника второго июля собрали более двухсот килограммов мусора.

Участники экологической акции отсортировали свой богатый "урожай" по фракциям. Пластик, стекло и смешанные отходы отправились по разным мешкам. Распределяли мусор волонтеры под руководством координатора проекта "Чистые игры" в Челябинской области Олеси Ефимовой.

В субботнике участвовали минэкологии региона, компания "Полигон ТБО" и российский Союз молодежи (Челябинская область), представители которого сразу после наведения чистоты на территории Голубого карьера отправились в цех по переработке мусорных пакетов и производству пластиковых гранул полигона ТБО и своими глазами увидели, как перерабатывается мусор.

Организаторы надеются, что акция чистоты в челябинском городском бору станет началом череды просветительских мероприятий, благодаря которым жители Челябинской области получат возможность больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.

Как напомнил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, в настоящее время раздельный сбор мусора осуществляется в Южноуральске и Копейска. Эти два города Челябинской области стали пилотными площадками реализации регионального закона, принятого в марте этого года.

Начали появляться контейнеры для разных видов отходов и в Челябинске. За таким мусором приезжают специальные машины.

Увы, но некоторые несознательные граждане продолжают бросать смешанные отходы в контейнеры для вторсырья, поэтому минэкологии планирует проводить такие субботники, как на Голубом карьере, на постоянной основе - чтобы просвещать население.