На газированные напитки вводят акциз и маркировку

Сладкие напитки с июля стали подакцизным товаром. А с первого декабря стартует очередной этап маркировки «Честный знак» для производителей безалкогольных напитков и соковой продукции. Введение акцизов на «Дюшес» и «Тархун» и очередной этап маркировки пищевой продукции обсудили в минсельхозе Челябинской области.

В совещании, на которое были приглашены производители этой продукции, приняли участие главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения УФНС на Челябинской области Марина Завьялова и руководитель товарной группы «Вода» оператора ЦРПТ системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, Елена Мясникова. По данным налоговой службы, акциз в сумме семь рублей за один литр начнут платить производители напитков, в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза) или сахарный сироп, мёд. При этом количество углеводов в пищевой ценности напитков не должно превышать пять граммов на 100 мл, а объемная доля этилового спирта быть не более 1,2 процента.

Новые ограничения не затронут вино, пиво, медовуху и другие алкогольные напитки. Кроме того, из нового правила исключат сиропы, соки, морсы и кисели на растительной основе, за исключением тонизирующих напитков, то есть лимонада. Производители лимонада должны будут выплачивать акциз.

А уже с первого сентября начнётся регистрация в системе «Честный знак» производителей безалкогольных напитков и соковой продукции. Маркировке будут подлежать питьевая и минеральная вода с ароматизаторами и прочими добавками, газированные и негазированные напитки со вкусами и добавками, квасы и квасные напитки с содержанием спирта до 1,2% включительно, а также соки, нектары и сокосодержащие напитки из ягод, фруктов и овощей, энергетики и тоники, растительные напитки из орехов, бобовых и злаковых культур.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Инны Подшиваловой, в Челябинской области, по данным оператора системы ЦРПТ системы мониторинга «Честный знак», зарегистрировано 42 производителя безалкогольных напитков и соков. Четыре южноуральских компании согласились принять участие в эксперименте по маркировке средствами идентификации своей продукции, которая проводится на территории страны с первого июня по 31 августа. Им будет оказана помощь в подборе оптимального технического решения для введения маркировки, разработки дорожной карты для оснащения производства необходимым оборудованием и бесплатно выдаваться коды для маркировки товаров на период эксперимента.

Для всех участников совещания была предоставлена информация о проведении необходимых действий и технических решений на период подготовки к началу маркировки, а также об ответственности, которая наступит в случае неисполнения законодательства.

Уже меньше, чем через пять месяцев, с первого декабря, стартует маркировка напитков в ПЭТ и стекле, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. С первого марта 2024 года эта маркировка распространится на все виды банок. С первого июня 2024 года будут маркироваться напитки в кегах и прочих видах упаковки, в том числе соки и нектары, морсы и растительные напитки.

Для подготовки ко второму этапу маркировки все производители указанной продукции с первого сентября начнут обязательную регистрацию в единой информационной системе мониторинга, сообщили в Пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.