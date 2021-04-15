На озеленение площади Революции Челябинска в этом году потратят почти четыре миллиона

В этом году власти Советского района Челябинска снова, как и в прошлом году, при озеленении клумб на площади Революции сделали упор на многолетние растения.

Об этом сегодня, 15-го апреля, на круглом столе в «Комсомольской правде», посвященном предстоящему благоустройству южноуральской столицы, рассказал глава района Владислав Макаров.

По его словам, проект озеленения был заказан у крепких профессионалов – студии ландшафтного дизайна Василия Волкова, которая имеет хорошую репутацию, серьезное портфолио. Проект прошел все стадии согласования.

Интересно, что буквального сегодня состоялся аукцион на озеленение, который, к радости Владислава Макарова, выиграла организация, которая, по его мнению, способна достойно выполнить поставленные задачи.

Как отметил глава Советского района, никогда еще на оформление клумб на площади Революции не закладывались такие большие деньги, как в текущем году. Это для районной администрации очень серьезные траты.

«Изначально хотели потратить шесть с половиной миллионов рублей. В результате проведения аукциона произошло падение цены чуть ли не на сорок процентов. Окончательная стоимость контракта – три миллиона 900 тысяч рублей, то есть два с лишним миллиона остаются в бюджете. Подрядчик за эти деньги в любом случае должен выполнить весь объем работ. Мы посмотрели, кто выиграл, и вздохнули с облегчением. Эти люди профессионально занимаются озеленением, они раньше работали с нами по муниципальным контрактам, нареканий к ним не было. В прошлом году при представителях СМИ они подстригали ели на площади Революции. Результаты мы видим: на площади нет сухих серых елей. На некоторых деревьях крона, конечно, неравномерно распределена, но все они зеленые. Мы сумели сохранить деревья», - отметил Владислав Макаров.

Глава Советского района признался: он очень рад, что аукцион не удалось выиграть другим его участникам, заявившимся следом за организацией-победителем.

«Последующие места заняли те люди, с которыми мы имели «счастье» работать года два назад совершенно по другим направлениям: никакого отношения к озеленению они не имеют. Тем не менее, не моргнув глазом, заходят на узкоспециализированный аукцион в надежде, что справятся с поставленными задачами. И что бы мы потом делали? Пришлось бы бегать и воспитывать их в правовом поле, тратить силы и нервы», - сказал Владислав Макаров.

Отвечая на вопрос журналистов, он напомнил, почему в 2020-м году при озеленении клумб на площади Революции использовалась цветная щепа. Это была временная мера: снег в 2020-м году сошел рано, а цветы нельзя высаживать, как минимум, до десятого мая – чтобы жители Челябинска полтора месяца не наблюдали «картофельные грядки», было решено уложить на площади Революции цветную щепу.